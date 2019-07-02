你还在把健胃消食片当零食吃吗？
赵苗苗
由于饮食结构不健康，肠胃不适逐渐成了一种常见疾病，很多人以为肠胃不适只是“小病”，因而往往不会去医院就医，而是选择在家服用一些健胃消食片，进行调理。
人们发现健胃消食片不仅可以促进消化，还带有甜丝丝、酸溜溜的味道，很是可口，有人甚至会把它带在身上，当做零食，时不时吃两粒。但是健胃消食片毕竟属于药品，它和零食有着本质的区别。大多数人虽然贪图它可口的味道，但是健胃消食片真的可以当作零食来吃吗？吃多了是否会有危害？
首先来了解一下健胃消食片的成分。市面上的消食片，主要由太子参、陈皮、山药、麦芽(炒)、山楂组成。这些药材都有治疗消化不良、食欲不振等症状的作用。几种药材中又以山楂最为重要，因为山楂中含有有机酸、黄酮类化合物及少量果胶，同时山楂味酸，又能够增加胃酸分泌，增加酶的活性，起到助消化的目的，所以山楂是健胃消食片的主要成分。
在各种药材的共同作用下，健胃消食片能够帮助患者化食消积、活血散瘀，促进蛋白质的分解消化，增加胃消化酶的分泌，对调节肠胃功能有一定的作用。很多人知道食用山楂过多会导致胃结石、加重胃溃疡，因此误认为食用过多健胃消食片也会产生这种症状。事实上，生山楂中所含的单宁酸与胃酸结合，确实有可能形成胃结石，但是健胃消食片中所含的单宁酸并不足以形成胃结石、胃溃疡。
健胃消食片属于中成药，其生产批号是药品，但是其材料却不仅仅是药材，其中的太子参、陈皮、山药、麦芽、山楂等成分还可以视作食材。因此健胃消食片的副作用是比较小的，并不会导致胃结石或者加重胃溃疡等重病，只要遵医嘱或者说明书就不会有什么危害。
但是，针对很多人都喜欢把健胃消食片当作零食的现象，专家也提出了反对意见：如果没有分清消化不良的具体病因，就大量盲目地服用消食药，可能导致胃部烧心、反酸等症状。对于儿童和孕妇来说需要格外注意这类“药食同源”的产品，比如消化不良的儿童如果服用太多，易生“内热”；而山楂对妇女子宫有收缩作用，如果孕妇大量食用含山楂成分的健胃消食药物，会刺激子宫收缩，甚至导致流产。
总之，健胃消食片有一定帮助消化的作用，但是最好不要过量食用。虽然过量食用不会导致胃结石、胃溃疡等疾病，但是对身体健康总会有一些影响。
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