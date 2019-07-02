多动症儿童可以正常入学吗？

本期节目：孩子活泼好动、不服管教，就是多动症？

您的孩子是否格外活泼，活动不停，或者缺乏耐心，难以长时间集中注意力做一件事？多动症患儿可能已经让家长伤透了脑筋，老师也是不停地告状，但你知道吗？

多动症不是病，是一种行为障碍！

注意缺陷多动障碍，俗称多动症。有很多的医学研究团队，对多动症儿童进行过包括脑影像在内的全身检查，但都没有发现他们存在器质性的损害，从这方面讲，注意缺陷多动障碍不是一个疾病。但患儿的行为表现和别的孩子不一样，给自己的生活、学习、社会交往等方面带来了很大的障碍，所以，我们更倾向于认为它是一种行为障碍。

这些孩子们除了好动这一显著表现外，还有一个共性：注意力难以集中，或集中的时间比较短。有些孩子可能没有多动，但是也存在注意力不集中的问题，这就属于不好动的多动障碍，他们的共同核心的认知问题。

医学的进展发现多动症不是局限于儿童的一类行为障碍，有可能持续到成年。

多动症儿童能正常入学吗？

一般来说，这些孩子的智力水平是正常的，能够完成学校的学业。但仍存在一些问题需要老师和家长提供帮助，如行为上不符合规范，学习效率不高，学习成绩达不到智力相当水平。他们可能不善于跟人交往，因此也要关注孩子的心理压力，对他们多一些宽容，营造适合的发展环境。通过适当的帮助解除了这种障碍，孩子完全可以正常发展，而且可以有很好的前途。

多动症该如何治疗？

如果接受及时、适当地干预，90%以上的孩子都能够得到健康的发展。可以通过药物来调整大脑的生理功能，也有一些行为训练帮助他们建立良好的习惯。

药物。国内目前主要是两大类，一类是中枢兴奋药，如哌甲酯；一类是非中枢兴奋药，如托莫西汀。虽然药物种类非常有限，但能有效地改善多动症儿童的行为、症状，用药后活动水平会减少，注意力维持时间变长，学习效率明显提高，考试成绩也会有一定的提高；社会交往能力有改善，更会处理人际关系，和家长、老师互动的时候更加听话。单药治疗有效率在70%左右，两药合用约90%的孩子行为能够得到改善。

行为训练。对于症状比较轻的孩子，可通过这种方法达到改善行为的作用。如行为矫正，和孩子建立行为合约，制定规则，根据表现给予适当地奖励和惩罚，帮助他们培养良好的行为习惯；通过执行功能训练，提高自控能力。感觉统合训练，通过增加感觉信息的输入，促进发育落后的脑区发展；脑电生物反馈训练，增强孩子的专注力自控力。

多动症较为常见，全球范围内发病率相似，大概是4%~7%。但更需要关注的是，我国的就诊比例不足四分之一。专家建议，要重视注意缺陷多动障碍将对孩子产生的影响，尽早帮助孩子改善行为，让他们拥有一个健康的人生和成长轨迹。

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专家简介

杨莉，世界注意缺陷多动障碍联盟（World Federation of ADHD）副主席，北京大学第六医院儿童心理卫生中心副主任，博士生导师，北京脑科学与类脑研究中心研究员。北京大学医学博士学位。中华医学会儿科学分会发育行为儿科学组专家委员会委员，中国认知科学学会神经教育学分会理事，中国康复医学会儿童康复专业委会委员。

擅长：长期从事ADHD的临床与基础研究工作，主要研究领域包括ADHD的临床诊断与评估、药物与行为治疗、认知神经心理学分子遗传学等方面。

出诊时间：周一上午、周二下午专家门诊