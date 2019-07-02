多动症儿童，并不是缺乏管教导致的！

本期节目：孩子活泼好动、不服管教，就是多动症？

有些孩子不听话，经常顶撞父母和老师，不管在什么场合都是跑来跑去、大喊大叫，爬高窜低，一会儿都安静不下来……很多时候，碰到这样的儿童，家长们会让自家的孩子远离他们，以免被带坏，认为他们是缺乏管教的“熊孩子”，但你有没有想过，或许这些孩子只是患有多动症？

多动症是一种常见的行为障碍，多见于学龄前儿童，有的甚至会持续到成年以后。患儿主要表现为注意力集中时间短或难以集中；行为冲动，说话办事不经过大脑以及过度活动。

现有的研究表明多动症是一种复杂的多基因遗传病，还受到多种自然和社会环境因素的影响。多动症不是儿童道德品质的问题，也不是单纯教养不良所致！

多动症的发生和哪些因素有关？

生理因素。多动症的发生80%和大脑的结构、功能、递质水平等有关系，而且有一定的遗传性。但这类孩子并不存在大脑器质性疾病，是大脑中负责传递命令的信号物质水平较低，导致大脑管理行为的能力下降，所以会表现出无目的的多动、注意力不集中。在临床中可以通过调节神经递质功能来改善。

环境因素。比如妈妈在围产期前后理化因素的损伤、孕期接触烟酒或其他有害物质；早产、低出生体重；环境污染等都会对儿童神经系统产生损害，可能会导致多动症，

社会心理因素。比如在孩子的教养过程中，父母的教育方式和孩子的性格特点不一致，就有可能诱发孩子类似于多动症这样的表现。

多动症的症状会随孩子年龄增加而逐渐消失吗？

如果不经治疗，学龄期多动症儿童70%症状将持续到青春期。30%的多动症儿童症状将一直延续到成年。

随着年龄增长，尽管大多数孩子的多动水平会降低，但可能出现学习困难、不服管教、和家长老师对抗、逃学、违纪甚至违法行为；成年后常有不良的工作记录和低靡的工作状态，无法与同事友好相处。

通过适当的帮助解除了这种障碍，孩子完全可以正常发展，而且可以有很好的前途。

关于多动症，专家有哪些建议？

给老师的建议。要理解这些孩子并不是品德不好，不是故意找麻烦，他们只是存在一些生理上的问题，对于自控力方面，大脑的发育暂时落后于同龄人。出现这种情况并不是孩子的错，应该给予理解、接纳和帮助。

给家长的建议。认识到孩子出现这种状况是有生理原因的，也只是暂时的，及时带他们接受合适的干预是可以改善的，不要一味地批评、指责，给孩子营造一个好的学习和成长环境。

希望这些建议可以帮助家长、老师们走出多动症的误区，更好地做好孩子的心理健康工作，帮助孩子健康发育和成长。

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专家简介

杨莉，世界注意缺陷多动障碍联盟（World Federation of ADHD）副主席，北京大学第六医院儿童心理卫生中心副主任，博士生导师，北京脑科学与类脑研究中心研究员。北京大学医学博士学位。中华医学会儿科学分会发育行为儿科学组专家委员会委员，中国认知科学学会神经教育学分会理事，中国康复医学会儿童康复专业委会委员。

擅长：长期从事ADHD的临床与基础研究工作，主要研究领域包括ADHD的临床诊断与评估、药物与行为治疗、认知神经心理学分子遗传学等方面。

出诊时间：周一上午、周二下午专家门诊