金龙鱼1:1:1舞出好比例2019人民广场舞厦门站圆满收官

6月29日，由人民网人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛厦门湖里万达广场迎来决赛。

经过3天激烈比拼，20支优秀队伍脱颖而出，来到厦门站决赛现场。民族舞、啦啦操、旗袍秀、扇子舞、印度舞……20支参赛舞队的精彩表现让现场观众大饱眼福。

“泰国 新加坡 印度尼西亚，咖喱 肉骨茶 印尼九层塔，做SPA 放烟花 蒸桑拿，Coco Pineapple Mango Mango(椰子，菠萝，芒果)。” 电视剧《都挺好》的热播，把剧中郭京飞跳的一段魔性广场舞《咖喱咖喱》带火了。决赛现场来自快乐炫舞舞队的队员们表演了这首热门舞蹈，燃爆现场，让不少现场观众大喊苏大强的名字。

倡导垃圾分类的舞蹈《最美垃分人》

舞台上一支身着绿衣白裙的队伍引起在场观众的关注，因为她们演绎的舞蹈是专门为推进垃圾分类工作而作的原创歌曲《最美垃分人》。舞台下的观众议论着：“没想到垃圾分类还能编成好听的歌曲，而且还能配上这么生动的舞蹈。”

这一别具一格的表现形式充满活力和正能量，通过舞蹈表达传递垃圾分类的理念，带动更多人加入到垃圾分类工作中。也正是凭借这一主题，由厦门乐海广场舞队14人组成的舞队夺得厦门站冠军，将参加北京鸟巢总决赛。

戏曲风舞蹈《中国脊梁》

由时尚广场舞队带来的戏曲风舞蹈舞姿优美，舞步简单好学，尽显我国传统文化之美，动作生动活泼，简单易学,容易上手,比较适合大众学习。最终取得二等奖的优异成绩。

莲前街道舞蹈队表演《筼筜渔火》

三等奖获得者莲前街道舞蹈队带来的作品《筼筜渔火》极具现场感染力，这支由思明区文化馆推选的作品是一支集成了多民族的广场舞，融入快、互动性强，舞姿优美、动作华丽。舞蹈来源于“海峡两岸原创广场舞”，据编著者厦门市舞蹈家协会常务理事黄秀珍介绍，“海峡两岸原创广场舞”植入了浓郁的闽南戏曲舞蹈、闽南民间小调、歌谣、闽南方言等文化素材，而且通过别出心裁的编创，精心设计了10首适合不同群体的闽南民间小调广场舞教程。“通过帮跳的形式培育、引导和提升符合社会大众的审美需求，以培育种子带动全局的思路，营造一传十、十传百的帮跳模式。”黄秀珍说。

MIX舞队表演金龙鱼1:1:1主题舞蹈

决赛当天，现场来了一支神秘舞队，她们虽然年龄小，但非常热爱广场舞这项运动，有一颗热爱广场舞的心，也希望能够通过舞蹈与长辈们拉近距离，增进感情。她们是由3位青春靓丽的女孩组成的MIX舞队，现场带来了精彩的舞蹈串烧。

据了解，这也是主办方精心策划的 “我陪爸妈跳支舞”环节。 “作为年轻人舞蹈群体，广场舞运动反映了父母长辈们积极向上的生活态度，参加这个活动的初衷也是想通过这种方式支持爸妈通过跳广场舞健身。”舞队成员表示。

一等奖厦门乐海广场舞队《最美垃分人》

二等奖时尚广场舞队带来的戏曲舞蹈《中国脊梁》

三等奖莲前街道舞蹈队作品《筼筜渔火》

益海嘉里食用营销有限公司福建分公司营销总监宋森祥、益海嘉里食品营销有限公司总部活动执行主任周茂平、益海嘉里食用营销有限公司福建分公司金龙鱼品牌主任周冠宇为上述一二三等奖的获奖舞队颁发了荣誉证书，并与获奖选手进行了合影。

身体健康离不开运动和均衡的膳食营养。在为期4天的厦门站比赛中，赛场上时刻传递着“吃动平衡，舞出健康”的理念，这也正是主办方举办广场舞大赛的初心，希望通过这次全国性的广场舞大赛，让更多人爱上广场舞，同时了解膳食营养均衡的重要性。

决赛颁奖仪式上，益海嘉里食用营销有限公司福建分公司营销总监宋森祥上台致辞。宋森祥表示，经过这几天的比拼，我们看到了你们对生活的热爱，对健康的追求。为了身体健康，我们要运动营养两手抓，两手都要硬。

据悉，“金龙鱼1∶1∶1 舞出好比例”2019全国人民广场舞大赛将会在4个月内完成北京、天津、石家庄、成都、深圳、东莞等30个城市的赛事，最终的全国总决赛将在北京鸟巢举办。