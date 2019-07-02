暑假“疯玩” 谨防意外伤及蚊媒传染病

指导专家

张 恒 长沙市疾控中心应急办副主任兼传染病防治科副科长、副主任医师

龙建勋 长沙市疾控中心消毒与病媒生物防治科主任、副主任医师

快乐的暑假就要来到，孩子们将开启“疯玩”模式，但随之而来的是暑假期间儿童意外伤害频发。市疾控中心专家提醒，家长要提高警惕，加强孩子的安全教育，避免发生意外伤害。此外，暑假也是旅游旺季，市民外出旅游时要提高防病意识，以防感染疾病。

A 车祸

是儿童意外伤害及死亡的首位原因

目前，交通事故是长沙市儿童意外伤害及死亡的首位原因。原因在于：第一，儿童目标小，不容易被驾驶员看到，步行时更易受到伤害;第二，儿童的感知能力弱，尤其是低龄儿童没有萌生危险意识，不能感知到危险情况，极易错过关键的危险提示，从而增加道路交通伤害的危险;第三，儿童处于发育阶段，身体较为柔软，与成年人相比，伤害发生时儿童受到的伤害更为严重。

作为家长，首先要提高自身交通安全意识并加强对儿童的监护，如教育孩子不闯红灯、不在道路上追赶嬉戏、不在汽车旁玩耍、过马路走人行横道等，严禁过马路时突然横穿猛跑、忽然加速或中途折返等行为，培养孩子形成良好的交通习惯。

【预防提醒】

孩子乘车时头、手或身体其他部位不要伸出窗外，家长不要在乘车时怀抱孩子或让孩子坐副驾驶座。正确使用儿童安全座椅，对预防致死性伤害非常有效，在碰撞事故中能降低婴儿死亡率约70%。对于10岁以上或身高150厘米以上儿童，应使用普通安全带，它可防止儿童在碰撞中从车中弹射出去，并将碰撞的能量分散到身体最结实的部位，使用安全带可以使从车中弹出和遭受严重致死性伤害的概率降低40%～65%。

B 溺水

家长疏于监管和看护不到位是主因

夏季是溺水的高发季节，不同年龄组人群溺水地点不同，1～4岁主要发生在室内脸盆、水缸及浴池，5～9岁主要发生在水渠、池塘和水库，10岁以上主要是池塘、湖泊和江河中。据相关监测数据显示，溺水是长沙市儿童意外伤害死亡的第二位原因。

儿童溺水最重要的危险因素是暴露于“危险”的水体。大多数儿童溺水发生在日常活动接触的开放性水体，如居所和学校附近的水井、水渠、池塘等。特别需注意的是居民家中浴缸、水桶、水缸等蓄水容器，是婴幼儿发生溺水的高危因素所在，溺水往往因使用与婴儿年龄不相称的过大浴盆或浴缸而发生，或家长在给孩子洗澡时因接电话、开门、取物品等，把婴儿单独留在浴盆或浴缸里。

5岁以下儿童溺水发生率最高，其次为青春期儿童。5岁以下儿童溺水高发，与此年龄段儿童的生长发育进程密切相关，学会走路后的幼童，对周围的世界充满了好奇，好动爱跑，爱玩水;另一方面，幼儿还不能很好地控制和调节自身的行为;同时，由于幼儿的能力有限，缺乏识别和躲避风险的能力，常因成人疏于监护而发生溺水。青春期儿童独立性增强，与开放性水体接触机会增多，增加了溺水事故发生的风险。

【预防提醒】

防儿童溺水，家长和学校要共同做好安全教育，告诫孩子：不要到水库、江河、湖泊、海滩等非正规游泳场所游泳、玩耍;在游泳前，先做热身运动，以防肌肉抽筋;发现落水者要大声呼救，不要贸然下水营救;游泳必须有成人陪同保护。

对于5岁以下儿童家长或看护人应注意：①不能将儿童单独留在浴缸、浴盆里，或呆在开放的水边，不能把儿童独自留在卫生间和浴室;②无论儿童在家里、室外的水中或水边，家长与儿童的距离要伸手可及，不能分心如打电话、聊天、做家务等;③儿童一定要由成人监管，不能交给未成年人看护;④在儿童乘船、嬉水、学习游泳时，家长应为儿童准备并使用合格的漂浮设备，如救生衣等。

C 跌倒

高空坠落致颅脑、脏器受损，常危及生命

跌倒和高空坠落是儿童意外伤害的重要原因之一，跌倒的严重性一般与跌倒发生时的高度、受伤部位和伤害性质有关。常见伤害类型包括骨折、扭伤、拉伤或脱臼等，其中肢体骨折和头部损伤最易发生。大部分跌倒造成的死亡(约66%)是由于高空坠落导致颅脑、脊椎或内脏受损所造成的。

不同年龄阶段儿童的身体发育情况与活动范围不同，因此跌倒造成的伤害类型也不同。婴儿由于头部重量相对较大，易从童车、童床、车座、楼梯等处坠落;1～3岁儿童，运动和平衡能力不稳，易从楼梯、台阶、游戏器械等地方坠落;低龄儿童由于体格较小，易坠入打桩孔和建筑物缝隙等成人意想不到的地方;5～9岁儿童刚脱离成人照看独自外出活动，缺乏安全意识，易发生已经涉险而不自知的状态，易在玩耍中滑倒、坠落，一般是从运动器械上坠落或被别人推倒。

随着年龄增大，与骑车、溜冰等活动相关的运动伤害逐渐增多，10岁以上儿童跌倒多发生在运动或娱乐时，如与同学追逐打闹造成碰撞和跌倒，在体育运动时摔倒等。

【预防提醒】

家长应注意：①将婴儿床、椅子、沙发等儿童可以爬上去的装置远离窗户和阳台，将住宅内所有窗户安装上儿童不能打开的护栏，但护栏要有开关，以保证遇到紧急情况时可以逃生;②不要让儿童单独呆在高处，如床上、桌子上，给孩子换尿布时，要将一只手放在儿童身上，最好在地板上或较低平面换尿布;③排除家里的危险因素，如不平坦的地毯、地板上的电线、网线等，清除地板、台阶等处易造成滑倒的危险因素，在浴缸或淋浴间内装上扶手和铺上防滑垫，避免孩子滑倒，教育孩子不要在楼梯上推拉玩耍，不要跳跃台阶或下冲，防止跌伤;④包裹家具锐利的边角，以防儿童碰伤，不要让孩子穿不合脚的鞋子或大人的鞋子，不要给孩子穿裤腿过长的裤子，以免被绊倒。

D 旅游

做好防蚊措施，避免感染蚊媒传染病

去年小明暑假随父母前往非洲旅游，回国以后一家三口突然接连出现发冷、全身发抖、发热等症状，随即前往医院就诊，最后被诊断为疟疾。暑假前往非洲、南美洲、南亚、东南亚旅游应注意，目前正处于疟疾、登革热、黄热病等蚊媒传染病的流行季节，要做好防蚊措施，以免感染疾病。

疟疾俗称“打摆子”，是由疟原虫引起的急性传染病，按照疟原虫的不同可分为间日疟、恶性疟、三日疟和卵形疟4种。疟疾主要是通过按蚊叮咬人传播的，人感染疟原虫到发病的潜伏期为9～14天，典型的疟疾多呈周期性发作，一般在发作时先有明显的寒战，全身发抖，面色苍白，口唇发绀，寒战持续10分钟至2小时，随后高烧40℃以上，面色潮红，皮肤干热，烦躁不安，高热持续2～4小时后，全身大汗淋漓，体温降至正常或正常以下，经过一段间歇期后，又开始重复上述发作。

登革热是由登革热病毒引起的急性传染病，主要通过伊蚊(俗称花蚊子)叮咬传播，发病急骤，畏寒、高热，24小时内体温可达40℃，伴有头痛，全身肌肉、骨、关节痛，极度疲乏，发病后第3～6天可出现皮疹，多且痒，部分病例会出现出血现象，如牙龈出血、鼻出血、呕血、黑便等。

黄热病是一种由黄热病毒引起的急性传染病，其传播媒介蚊种较复杂，多种蚊子均可传播黄热病。病情可从轻度自限性到致死性感染，典型临床表现为急性起病，寒战、发热(39℃～40℃)，剧烈头痛、背痛、全身肌肉痛，恶心、呕吐，结膜和面部充血，流鼻血，15%～25%患者会出现肝肾损伤，若治疗不及时，可出现重症甚至死亡。

【预防提醒】

①了解旅游地疾病流行情况，在蚊媒传染病流行区旅游或生活，应穿着长袖衣服及长裤，并于外露的皮肤及衣服上涂上驱避蚊虫药物，如房间没有空调设备，应装置蚊帐或防蚊网;黎明和黄昏为伊蚊活动高峰，尽量避免在树荫、草丛、凉亭等户外阴暗处逗留;②清除房间内花盆底等处的积水，对于花瓶等容器，每周至少清洗、换水一次，及时将用过的罐子、瓶子放进有盖的垃圾桶内，避免滋生蚊虫;③如果归国后出现原因不明的发热或其他不适，应及时到医院就诊，并主动向医生提供国外旅游、居住史和当地疾病流行情况，以防延误诊治;④目前黄热病有疫苗可预防，市民前往黄热病疫区前可接种疫苗。