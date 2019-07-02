医生：蚊虫上身别用手拍
被黑虫叮咬腿肿成萝卜
刘璇
被不知名的黑色虫子叮咬了一下，结果小腿肿成了萝卜。经过一周的消炎解毒治疗，张女士才恢复正常。“以后再也不敢瞎拍了。”7月1日，正在武汉市武昌医院外科办理出院手续的张女士说起此事仍心有余悸。
62岁的张女士家住徐东，6天前她在家清理旧书，刚一打开纸箱，右腿突然被咬了一下，她随手一拍，是只米粒大小的黑色虫子，当时也没有在意。不料第二天她发现被叮咬的部位有点疼，有些红肿。在附近诊所医生的建议下，打了消炎针，没想到当晚居然发起了高烧。第二天一早，她赶到武汉市武昌医院看诊。
接诊的外科主治医师鄢正庆检查发现，张女士的右下肢已经广泛红肿，肿得像萝卜一样，小腿已经破溃流脓。鄢正庆立即给张女士进行了清创包扎，打上了抗生素。随后他找来中医科会诊，内服外敷给张女士消炎解毒治疗。
鄢正庆提醒，夏季是蚊虫高发季，每年都要接诊不少被各种蚊虫叮咬的患者。一旦发现有蚊虫落在身上，尽量用手拂走，不要用手去拍和按压，以免引起感染。（记者刘璇）
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