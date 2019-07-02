硝酸甘油是冠心病和心绞痛患者在关键时刻的“救命药”，临床应用非常广泛，不少患者需要在身边常备。但今年以来，此药价格上涨的消息屡屡被报道，2018年100片装的硝酸甘油片只卖十几元钱，今年最便宜的就得卖二三十元，最贵的则涨价超10倍，多地药店还出现了断货现象。《生命时报》记者对多家药店、制药厂、代理商及医院进行调查，探索这背后的原因。

患者：再贵也得买，这药不能缺

5月15日，记者在北京市朝阳区走访药店发现，硝酸甘油片供应确实紧俏。团结湖附近的一家药店和银柏大药房都已断货，在呼家楼附近的嘉事堂药店里，只售卖着15片装的硝酸甘油片，价格为25.7元。工作人员说：“100片和50片装的（硝酸甘油片）半个月前就断货了，要买的话还得等几天。”正在买药的张女士告诉记者，她患心脏病已经六七年了，硝酸甘油是必备药品，最近为买药，已经跑了三家药店。一家断货，一家只有进口的硝酸甘油片，比国产的贵五十多元，“现在是第三家了，再贵也没办法，该买还得买，这药不能缺。”

记者了解到，过去100片装硝酸甘油片零售价为16元，与15片装的价格对比，单片药价上涨近11倍。网上药店在售的100片装硝酸甘油片也普遍为40~70元，上涨3~5倍。记者向一位从事硝酸甘油片代理的业内人士了解到，在北京市的药店里，供应的基本都是北京益民药业有限公司生产的15片装硝酸甘油片，少量是山东信宜制药有限公司生产的36片装的，以及河北医科大学制药厂生产的100片装的。全国大部分地区都有涨价或断货情况。

6月26日，记者再次回访三家药店，银柏大药房还是断货状态，另外两家则开始供应30片装的硝酸甘油，价格为二十多元，与15片装的相比，单片价格有所下降。工作人员说：“药价由销售企业和药厂共同确定，药店只按照制定价格销售，这段时间硝酸甘油片的涨价原因尚不清楚，但可能会与原料价、人工成本上涨有关，该药原料价比之前确实涨了有两成左右。”

药企：13家获批文，仅3家生产

目前，国家药品监督管理局批准生产硝酸甘油片的制药厂有13家，记者一一致电制药厂后发现，仅有北京益民药业有限公司、山东信宜制药有限公司和河北医科大学制药厂共3家药企生产此药。其他制药厂家工作人员均表示，虽然企业拿到了硝酸甘油的药品批准文号，但从未生产和出售过有关产品。根据业内人士提供的信息，北京益民药业有限公司占据了全国近80%的市场份额。

“这是行业内的常见现象，很多药企的药品批准文号并不会全部生产，一家内蒙古的药企有200多个药品批准文号，却只生产十几种药。” 中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心主任张永建说，硝酸甘油片涨价可能是多因素作用，不可一概而论，还可能有两个重要原因：一是原料、人工成本上升；二是北京益民药业有限公司作为该药市场份额最大的企业，对价格的控制力较强，不排除其利用市场短缺而抬高价格的可能。业内人士则透露，前段时间该公司在搬迁，可能影响产量，进而对市场产生了很大影响。不过，记者就此事致该公司进行核实，截至发稿日，对方并未回应。

其实，除了硝酸甘油片，阿莫西林、甲硝唑、土霉素、病毒灵、痢特灵等常用廉价药也在涨价。据统计，这两年来，先后已有100多种廉价药涨价数倍乃至数十倍。张永建解释道，近年来，还有不少廉价药悄悄消失了，因为药企在面对成本增加问题时，为了盈利，会做两种选择，一是放弃继续生产，二是改变剂型来提高价格。如今市场上的多规格、小剂型的硝酸甘油片就属于后一种情况。

专家：适度涨价是合理的

“企业成本增加，适度涨价是合理的，但涨得太猛就可能伤及患者权益，政府该对廉价药市场进行适当管控。”张永建说，从市场供给能力来说，我国药品生产能力其实严重过剩，目前全国有7871家药企，远高出市场实际需求，但生产廉价药的企业却不是很多。很多药品的价格在招标采购的时候是限定的，一旦成本增加，药品定价低于成本，企业就肯定不会继续生产。从长远来看，药品过于廉价，最终受损的反而是患者的根本利益。

因此，张永建指出，首先，廉价药仍需“廉价”。硝酸甘油片等疗效好、应用广的常用药需要保持稳定且较为低廉的价格水平，这样才能更多惠及广大患者。其次，政府应有适当管控，鼓励更多制药企业加入廉价药生产。政府可通过降低包括原料药在内的药品价格、适当增加补贴等措施，保障药企在生产经营保本收益。此外，他也呼吁，药企应当履行社会责任，保障市场供应。

首都医科大学附属北京世纪坛医院药剂科副主任药师金锐提醒患者，硝酸甘油片的主要作用是舒张血管平滑肌，降低心肌耗氧量，缓解心绞痛，临床中可作为冠心病患者心绞痛发作时的急救用药。如果患者遇到断货情况，替换药物还有速效救心丸和复方丹参滴丸。另外，各地医院一般都会提前多采购准备一些药品，价格也基本遵照当地采购平台的价格，浮动变化较小，患者可尝试到医院了解药价后购买药品。▲