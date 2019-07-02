全国最小患儿活体肝移植术成功
袁蕙芸
近日，上海交通大学医学院附属仁济医院肝脏外科夏强团队为出生仅80天的患儿进行活体肝移植手术。该手术是迄今全国首例患者年龄低于3个月的活体肝移植手术。目前，患儿康复良好，即将出院。
小豪豪（化名）出生仅仅80天就被诊断为胆汁淤积性肝病、急性肝功能衰竭。在不到1周时间里，小豪豪病情逐渐加重，出现意识障碍、凝血系统崩溃、重度黄疸等急性肝功能衰竭症状，如若不及时接受肝移植手术，将失去活下去的机会。尽管面临年龄过小、体重偏轻（只有5.2公斤）、综合情况较差等一系列加大手术风险的不良因素，夏强还是决定尽力挽救孩子。
夏强介绍，80天的婴儿，肝脏各重要管道结构解剖上都非常细小，需要在放大镜和显微镜下将这些细小的管道和移植物的管道进行吻合和重建。此外，患儿手术前病情危重，对围手术期的麻醉和重症监护管理也提出了更高的要求。为此，夏强团队对手术进行了详细的讨论，并做好了各种准备和预案。
孩子的妈妈成为此次手术的供体。夏强和副主任医师夏雷分别主刀受体和供体手术，供体手术耗时两小时。妈妈左外叶供肝约180克，和孩子完美匹配。受体手术持续了6小时，在麻醉科主任俞卫锋教授的指导下，主治医师齐波顺利建立了各路静脉和动脉通道，为整台手术的顺利完成提供了保障。
据悉，仁济医院肝脏外科自2006年完成第一例儿童肝移植手术后，至今已完成1800余例儿童肝移植手术，手术成功率和术后长期存活率均处于国际领先水平。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn