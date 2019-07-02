全国最小患儿活体肝移植术成功

近日，上海交通大学医学院附属仁济医院肝脏外科夏强团队为出生仅80天的患儿进行活体肝移植手术。该手术是迄今全国首例患者年龄低于3个月的活体肝移植手术。目前，患儿康复良好，即将出院。

小豪豪（化名）出生仅仅80天就被诊断为胆汁淤积性肝病、急性肝功能衰竭。在不到1周时间里，小豪豪病情逐渐加重，出现意识障碍、凝血系统崩溃、重度黄疸等急性肝功能衰竭症状，如若不及时接受肝移植手术，将失去活下去的机会。尽管面临年龄过小、体重偏轻（只有5.2公斤）、综合情况较差等一系列加大手术风险的不良因素，夏强还是决定尽力挽救孩子。

夏强介绍，80天的婴儿，肝脏各重要管道结构解剖上都非常细小，需要在放大镜和显微镜下将这些细小的管道和移植物的管道进行吻合和重建。此外，患儿手术前病情危重，对围手术期的麻醉和重症监护管理也提出了更高的要求。为此，夏强团队对手术进行了详细的讨论，并做好了各种准备和预案。

孩子的妈妈成为此次手术的供体。夏强和副主任医师夏雷分别主刀受体和供体手术，供体手术耗时两小时。妈妈左外叶供肝约180克，和孩子完美匹配。受体手术持续了6小时，在麻醉科主任俞卫锋教授的指导下，主治医师齐波顺利建立了各路静脉和动脉通道，为整台手术的顺利完成提供了保障。

据悉，仁济医院肝脏外科自2006年完成第一例儿童肝移植手术后，至今已完成1800余例儿童肝移植手术，手术成功率和术后长期存活率均处于国际领先水平。