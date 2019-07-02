孩子视力问题 你想了解的都在这儿

王伟明 北京中医药大学眼科学博士后，东城中医医院副主任医师，运用传统中医“洗、蒸、熏、灸、点眼、按跷、眼针”，外敷内服增视明目中药，形成一整套应用中医“六术”全息针灸疗法。擅长治疗青少年近视、弱视、斜视、散光，干眼症，眼底病，视神经炎，白内障，视网膜色素变性，虹膜炎，角膜炎，巩膜炎等疑难疾病。

暑假就要到了，又到了各大医院眼科的就诊高峰时段。孩子近视了，要不要戴眼镜，有什么治疗办法？弱视、斜视、散光、霰粒肿……这些眼部疾病更是家长们的“心病”，疑问也格外多。

多年来致力于眼部疾患全息疗法研究和应用的北京东城中医医院副主任医师王伟明，就从专业角度为家长解答一下。

近视后越早干预效果越好

小美今年上三年级，半年前开始，看电视、黑板经常眯眼。家长虽然发现了这个情况，但不愿意给孩子配眼镜。“眼镜一戴上就摘不下来了，而且越戴度数越深。还是等等再说，实在不行再配吧。”不久前，再次验光时发现已经是300多度的近视了。

四年级的小林，一年前的视力开始变差，看不清黑板。寒假的时候配了眼镜，当时只有200度，家长觉得没什么问题，“近视的孩子那么多，即使现在不戴眼镜，过几年肯定也得戴。”谁知不到半年时间，小林又说看不清黑板了，一验光，家长吓了一跳，居然快要400度了。

小美和小林的情况在孩子和家长中间非常常见。WHO（世界卫生组织）最新的研究数据表明，每5个失明的人当中，就有1个与高度近视相关。

“我的门诊有不少800度以上近视的孩子，经过一段时间的治疗都取得了不错的效果。干预治疗我建议越早越好，一方面‘病从浅中医’，另一方面，趁着孩子还小时治疗，课业负担相对不那么重，治疗的时间和频率也比较容易保证。”

中医治近视不只是埋耳豆

宁宁从一年级开始就是“边缘视力”。每到假期妈妈都会带他去医院“埋耳豆”。“效果好像不是那么明显，我觉得心理作用大于实际效果吧。”宁宁妈妈多方打听，得知王伟明的全息眼疗很有效，决定带宁宁来试试。“一到这儿我可算开了眼界了，这儿的治疗可远不止‘埋耳豆’，还有针灸、艾灸、面针、推拿、梅花针……还有配合的汤药。原来，中医治疗近视，有这么多方法呢。”

王伟明介绍说，中医的五轮学说认为，五脏精气皆注于目，相应的，眼睛的不同部位则分别对应五脏，正所谓“轮属标，脏属本，轮之有病，多由脏腑失调所致”。因此，可以通过调整脏腑功能，治疗眼睛各部位的疾病。

在王伟明的门诊，每个孩子都有一套针对自身体质的治疗方案。一次门诊，从诊脉辨证到制定方案，再到完成全部治疗，不但与近视相关的穴位、经络可以获得充足的“正向刺激”，而且治疗着眼于全面调节孩子的体质，效果自然比单一治疗要明显得多。

近视大多与脾胃虚弱有关

琪琪今年四年级，她从二年级开始就近视，是班里第一个戴眼镜的孩子。不但如此，她的视力每年都稳步下降，几乎一年加深近200度。琪琪妈很着急，也很困惑：为了保护孩子的视力，不但电脑、平板、手机不让她用，就连家里的电视都闲置了，怎么还越来越糟呢？如果是功课太紧张的缘故，别的孩子咋不近视呢。

对于琪琪家长的这些疑问，王伟明解释说，眼睛的疾患与脏腑功能有着密不可分的关系。儿童近视，通常分为脾虚型和气虚型，也就是说，一类孩子的近视与脾胃虚弱相关，另一类与肺气不足有关。如果孩子身体的整体情况不改善，脏腑问题得不到解决，眼部气血供养不足，就会造成度数不断增深。另外，在戴镜后如果任由眼部疲劳继续，眼球角膜曲度变深，睫状肌紧张，会造成眼部局部循环不良，近视程度也会反复加重。因此，已经戴上眼镜的孩子不但需要家长督促其科学用眼，更需要调治脏腑，改善体质，从根本上遏制视力下降的趋势。

全息眼疗根植于中医理论

鹏鹏3岁，今年春天得了霰粒肿，热敷、滴药、吃药……各种办法都用了，但始终没有效果。眼科医院的医生建议手术，但家长很犹豫。最终，鹏鹏爸打听到王伟明的门诊，经过三个疗程的全息眼疗，鹏鹏的霰粒肿已经完全好了。

小康8岁，弱视，在其他医院治疗效果不理想，错过了弱视的最佳治疗时机，家长很着急。两年前找到王伟明，一直坚持治疗，目前视力已经达到双眼1.0。

董奶奶，80岁，黄斑病变，只能勉强看到眼前15厘米的手指在动。经过两个疗程，视力已经提升到可以生活自理。

据了解，王伟明的全息眼疗不但可治疗近视，对于散光、弱视、斜视、青光眼、黄斑变性等眼部疾病的效果也往往让患者惊喜不已。

根植于中医传统理论，囊括内服、外治等多种传统治疗手段，着眼于人体整体，从脏腑入手，直达眼部——这些不同于现代医学的特质让全息眼疗独树一帜，而王伟明多年在眼部疾患方面的不断探索和临床实践，更让全息眼疗获得了患者普遍认可和良好的口碑。

专家答疑

孩子近视了，非得配眼镜吗？

王伟明：4-18岁之间的孩子，眼球可塑性很大。通过有效手段干预，可以帮助处于近视初期的孩子恢复视力，也可以让已经发生高度近视的孩子降低近视程度。

戴上眼镜以后还需要治疗吗？

王伟明：这时候更要积极治疗，以防止发展为高度近视。高度近视是指600度以上的近视，高度近视容易造成视网膜脱离，并大大增加白内障、眼底病变等的风险。

本版采写/新京报记者 岳清秀