“植发速成班”让人头皮发麻

脱发正困扰着越来越多的人，植发市场规模也越来越大。数字显示，2017年我国植发市场规模就超过100亿元。然而，记者调查发现，庞大的植发市场背后，是各种治疗及培训机构的违规非法掘金之路。一家培训机构里并非医生的“老师”，带着四五个同样没有医师资格的“学员”，直接在人头顶上操刀“实践教学”。一些机构更以“三天包教包会”为噱头，在互联网上大做推广，招揽学员。

“你们会惊奇地发现，头发在键盘上、衣服上，在书本上，就是不在自己的头上”“脱发容易脱单难”……近日，苏州大学校长熊思东在毕业典礼上致辞金句不断，笑倒全场。真等到脱发的那一天，大家恐怕就笑不起来了。很多人掉头发、头发少，就想一步到位、一劳永逸，当看到“改变，从头开始”“植发，还你一头乌黑”“保卫发际线”之类的植发广告之后，就想一“植”了之。理想很丰满，现实有时很骨感，要是遇上了一位只学了3天植发的“速成大夫”，那就“悲催”了。头发植不成功、费用打水漂不说，弄不好还有健康与安全风险。毕竟，植发是手术，手术就有风险，更何况操刀的是“速成大夫”？万一发生什么纠纷，想维权也不容易，人员、机构都可能一走了之。

也许，在那些“速成大夫”看来，植发不过是“皮毛功夫”，死不了人，没有什么大不了的，专家所谓“没有5到7年时间不可能操刀手术”不过是危言耸听，不足为训。可是，别忘了，每个人的体质不一样，同样的药量与操作在不同人身上的反应不一样，万一发生意外，“速成大夫”是否有能力处理？近年来，微整形把人整残、整死的事还少吗？

行业健康发展需要自律，更要他律。首先是标准问题，我国植发行业首部质量管理标准于2010年底制定出台，随着行业的发展，有些内容已嫌陈旧、粗陋，需要补充、更新。再就是执行，标准完善了，执行也要跟进，用完善的监管链条与高效的监管效率，将这一行业管起来，不让“三天包教包会”这种怪事在植发行业长期存在。

（连海平）