“网红”食品，安全永远是第一关

炎炎夏日，正是雪糕的热销时节。可尽管消费者“胃口大开”，食品安全这根弦却一刻不能放松。这不，最近一款“网红”双蛋黄雪糕，就栽到了质检上面。6月21日，温州市市场监督管理局发布夏令食品安全专项监督抽检通告，其中，“奥雪”牌双黄蛋（咸蛋黄牛奶味）雪糕被检出菌落总数和大肠菌群超标。

有必要科普一下，在食品卫生质量检测中，大肠菌群是一项重要的评价指标。如果运输和销售过程等环节，存在生产设备不干净、工人不注意卫生、杀菌设施失控、包装车间和销售环境太差等问题，就可能导致大肠菌群超标。而一旦食用了这类食品，则很容易引发痢疾等肠道疾病。

“网红”食品被爆出食品安全隐患，这样的事情已不是第一次了。一方面，商品在网络推广中，借由口口相传、人人转发而获得迅速传播，很多名不见经传的商家和商品，往往能异军突起，收到意想不到的营销效果。另一方面，口碑传播所标榜的可信、直观和真实性，又大多出自主观、浮于表面，缺少科学、严谨的数据支撑。就拿上面提到的“网红”雪糕来说，在网络传播中，人们看到的是它可爱的造型，了解的是它独特的口味，可究竟这款雪糕的质量有无问题，只能凭“吃的人多不多”这样的主观印象，得出简单判断。这也是“网红”食品频发安全问题的根源之一。

对此，怎么加强监管？仍然要用好质检抽查这件“利器”。在科学手段面前，外观、口味全然无用，只要食品安全出现问题，再怎么“网红”都是白搭。所以，相关部门要针对“网红”食品这一新现象，拿出更加有力的质检措施。比如，持续关注“网红”食品讯息，特别是对那些受众广泛的食品，进行重点排查。再比如，进一步健全信息发布渠道，对有问题、有隐患的食品予以及时曝光，从而让每一个消费者都能心中有数，放心安全地享用美味。

（毛梓铭）