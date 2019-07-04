曾被曝光不合格   “网红”雪糕已重新上架

近日，网红食品奥雪双黄蛋（咸蛋黄牛奶味）雪糕1批次产品因菌落总数、大肠菌群检测不合格而登上监管部门食品抽检的“黑榜”。

广州日报全媒体记者发现，一方面，在天猫电商平台上，奥雪公司这款雪糕6月28日被下架，又在6月29日重新上架；另一方面，便利店依然随处可买到该雪糕。而就质量问题，奥雪最新表态是：将成立专门的市场终端监管部门，定期进行全国各地巡回检查。

观察人士表示，“网红”食品凭借营销手段一夜爆红，但赢得人气同时却不见得质量、口碑过硬，消费者要多留个心眼，不要盲目跟风；尤其是肠胃较弱的儿童，更应谨慎选购、适量享用。

此前，奥雪冰淇淋在其官方微博紧急回应称，该批次产品出厂质量检验合格，由于零售终端在运输过程中无任何冷链保护，导致产品发生化冻情况，将配合监管部门做好善后处理工作。

在行业观察人士看来，品牌名气越大的确责任越大，企业不能指望靠流量挣钱还可以对质量问题轻描淡写。事情一经曝光后，奥雪双黄蛋（咸蛋黄牛奶味）雪糕已被天猫平台下架，因为该平台认为相关产品目前存在风险，所以进行强制下架。奥雪公司对此进行申辩，现在申辩成功，产品又重新上架。

“曝光对奥雪品牌的影响还是不小的。”有观察人士表示，刚成为“网红”就被曝光质量问题，很可能损伤其销售旺季的业绩，只是程度难以预估而已。（记者 涂端玉）