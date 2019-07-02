加强党的政治建设强化疫苗安全监管

在7月1日党的生日到来之际，在《中华人民共和国疫苗管理法》颁布之际，国家药品监管局党组来到中国食品药品检定研究院（以下简称中检院），以“加强党的政治建设，强化疫苗安全监管”为主题，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育现场集中学习研讨，国家药监局党组书记、主题教育领导小组组长李利主持，中央第二十指导组副组长杨志今出席并讲话。国家药监局局长焦红，国家药监局党组成员、副局长徐景和、陈时飞、颜江瑛参加。

参加学习研讨的同志先后来到中检院生物制品检定所呼吸道病毒疫苗室、虫媒病毒疫苗室、肝炎病毒疫苗室、艾滋病疫苗室、百白破疫苗室，详细了解流感、狂犬、乙脑、肝炎、人乳头状瘤病毒、百白破等疫苗批签发管理情况，听取中检院落实疫苗安全性检验项目100%全覆盖、提高疫苗有效性项目抽检比率、优化检验策略、创新检测方法等情况介绍。据悉，中检院自1950年建立以来，长期承担国家疫苗检验工作，并承担上市疫苗国家批签发工作，为我国疫苗事业发展壮大、质量提升和人民群众疾病防治作出显著贡献，是国家检验药品质量的法定机构和最高技术仲裁机构。目前我国是世界上最大的疫苗生产国，年产能超过十亿剂次，是世界上为数不多的能够依靠自身能力解决全部计划免疫疫苗的国家之一，国产疫苗约占全国实际接种量的95%以上。我国已经建立起覆盖疫苗“研发、生产、流通、接种”全生命周期监管体系，于2011年和2014年两次通过世界卫生组织的疫苗国家监管体系评估。

在集中学习研讨时，李利指出，要以《疫苗管理法》出台为契机，把党的政治建设与疫苗监管等业务工作同部署、同推进，确保取得扎扎实实成效。一要坚定不移推进药监系统党的政治建设。按照习近平总书记提出的“一个带头、三个表率”、建设模范机关的要求，坚决做到“两个维护”，强化创新理论武装，不断提升政治能力。二要以党的政治建设统领疫苗安全监管工作。认真落实习近平总书记关于加强疫苗管理的重要指示精神，深入践行以人民为中心的发展思想，强化保障疫苗安全的政治担当。三要不折不扣落实党中央强化疫苗安全监管重大部署。抓好《疫苗管理法》的宣传贯彻落实工作，建设职业化、专业化疫苗检查员队伍，强化疫苗全过程、全生命周期管理，扎实推进疫苗国家监管体系评估工作，维护疫苗安全长治久安。

杨志今在讲话中对现场集中学习研讨给予肯定。他指出，国家药监局党组以“加强党的政治建设，强化疫苗安全监管”为主题开展现场集中学习研讨，体现了政治站位和以人民为中心的发展思想，体现了依法行政的监管理念，体现了主题教育的目标任务要求。希望国家药监局党组继续结合工作实际和思想实际，进一步在“读原著、读原文、悟原理”上下功夫，在“找准问题、解决问题、抓好整改”上下功夫，把主题教育引向深入。

徐景和在会上作了重点发言，国家药监局药品监管司、中检院、核查中心负责同志作了研讨发言。中央指导组有关同志、中央纪委国家监委驻市场监管总局纪检监察组负责人，以及部分司局和直属单位主要负责同志参加了集中学习研讨。（国讯）