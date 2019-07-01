长沙阳光医院肖彬获中国医师节“最美医生”提名

首届中国医师节暨天心区“最美医生”颁奖典礼上，长沙阳光医院不孕科主任肖彬荣获天心区首届“最美医生”提名奖。

从医30多年来，肖彬平均每天都需要接诊8-10名初诊/复诊患者，办公桌几乎都是厚厚的几十本病例堆积，她始终对任何一位病人都报以缜密、细致、负责任的态度。每一个患者都会持续性随时跟踪，正是由于她细致入微的行医方式，得到了患者的信任与尊重。

图为天心区“最美医生”合影

“最美医生”肖彬领奖

肖彬与区文明办杨主任(左一)、长沙阳光医院刘院长(左二)、区卫计局闫书记(右一)合影

肖彬表示，她会牢固树立“全心全意为病人”的服务理念，立足本职，爱岗敬业，用她无私奉献、忘我工作的敬业精神，在本职岗位上积极创先争优，力争在平凡的岗位上做出不平凡的业绩。

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[ 关 于 肖 彬 ]

省妇产科学会会员·年度“十佳新闻人物”

从事妇产科不孕症临床工作三十多年

曾赴北京、上海、新加坡知名三甲医院生殖中心进修自然助孕技术

[专业擅长]：运用中西医结合方法治疗因输卵管堵塞、生殖道感染炎症、子宫障碍、内分泌排卵障碍等引起的不孕不育。