是什么原因，让你的卵巢提前退休？

当下，咨询卵巢早衰的人很多，而且患病人群也明显低龄化，有的网友甚至曝出自己二十几岁的年纪就没了月经，并被确诊为卵巢早衰。卵巢早衰是一种病因复杂的妇科内分泌疾病，关于它的确切病因，目前尚不十分清楚。可能与下列因素有关：

1.宫腔炎症感染

例如兰姐久治不愈的慢性盆腔炎（包括附件炎和卵巢炎），可直接破坏卵巢组织的正常细胞，逼迫正常卵巢组织细胞提前凋亡，而丧失卵泡发育、排卵功能及分泌性激素功能。

2.病毒

病毒如单纯疱疹病毒、腮腺炎病毒等可引起卵巢炎症或免疫性卵巢损害导致卵巢早衰。

3.遗传因素

家族性的卵巢早衰，在整个病例中大约占4%~31%。如果有相关的家族史，请一定要引起警惕，及时检查。

4.染色体异常

染色体异常造成始基卵泡在月经周期中的消耗异常增多。基因改变或缺失，染色体核型异常、单基因突变作用于卵泡生长发育的不同环节，最后导致卵巢机能不全。

5.自身免疫性疾病

部分卵巢早衰患者伴有自身免疫性疾病，如爱迪森氏病，甲状腺炎或类风湿病等。这种情况的卵巢早衰可能是自身免疫系统错误地将生殖细胞当作外来异物进行攻击的结果。

1）宫腔手术等医源性因素

2）反复多次的人工流产，容易诱发卵巢早衰。

3）卵巢手术，40岁以前，切除双侧或一侧卵巢，可造成卵巢组织缺如或减少，最终导致卵巢早衰。

4）肿瘤的放化疗等对卵巢和卵泡的破坏所引起的暂时或永久的卵巢功能衰退。

6.药物因素

有些药物会长期抑制卵巢功能，导致功能紊乱，性激素的分泌及排卵均不正常，最终卵巢功能衰退。主要包括紧急避孕药、抗肿瘤类药物、抗抑郁药物、治疗失眠的药物以及雷公藤多苷等。

7.不良生活习惯

很多不良的生活习惯，短时间之内不会有明显的表现，但是量变引起质变，最终导致了卵巢早衰。例如熬夜、抽烟、久坐不动、常穿紧身衣、过度节食减肥或经常食用快餐、油炸、烧烤食物等垃圾食品等对于卵巢都会存在很坏的影响。

8.初潮、生育年龄和哺乳时间

①.如果月经初潮的年龄早，那么绝经的年龄也会相对比较早。

②.第一次怀孕的年龄越大，绝经时间越早。

③.而哺乳时间越长，绝经时间却越晚。

9.精神因素

假如女性经常处于精神紧张、焦虑及失眠等状态，或者遭受较大的精神刺激就会引起植物神经功能紊乱，影响人体内分泌调节，以致卵巢功能过早衰退，雌激素分泌减少。

以上介绍了这么多，了解病因的目的就是为了更好地预防。想要留住青春，保持活力，爱护卵巢从现在做起。