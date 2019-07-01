前列腺癌患者支持公益项目正式启动

前列腺癌患者支持公益项目6月29日在南京正式启动。该项目由中国初级卫生保健基金会发起，西安杨森制药有限公司支持。启动会由海军军医大学附属长海医院孙颖浩院士主持，来自全国各地的前列腺癌领域顶级专家共聚一堂，见证这一公益项目的正式启航。

（前列腺癌患者支持项目启动会嘉宾合影）

据介绍，目前，中国前列腺癌发病率呈上升趋势，且大城市发病率更高，是危害中国中老年男性健康的主要恶性肿瘤疾病之一，有发生率高，病程长等特点。中国患者就诊时间往往较晚，高达90%的患者手术后PSA再次进展，且发生转移，转移性前列腺癌患者较未转移患者生存质量大幅降低。因此，需要加强患者规范化随访，及早干预，以延缓疾病进展，让患者尽早得到诊断，获得更好的预后。

因此中国初级卫生保健基金会发起前列腺癌患者支持项目，来提升提患者定期随访的健康意识，帮助医生建立创新诊疗理念，实现早诊、早治，才能延长无转移生存时间并进一步提升患者的生活质量。本着共创共建实施方案，共同解决社会问题，共赢共享社会成果的公益原则，中国初保基金会携手西安杨森公司、国内前列腺癌诊疗顶尖医院及前列腺领域专业数据库正式启动“前列腺癌患者支持项目”。

（海军军医大学附属长海医院孙颖浩院士致辞）

海军军医大学附属长海医院孙颖浩院士在致辞中表示：“前列腺癌在整个过程中有不同的疾病阶段，每个阶段都需要医生密切关注，并给予相应的治疗建议，尤其应关注术后疾病再次进展的患者。因此前列腺癌患者支持项目将推动中国患者的早期诊断，促进规范化诊疗，从而提升中国前列腺癌患者的临床获益。”

（中国初级卫生保健基金会胡宁宁副理事长致辞）

中国初级卫生保健基金会副理事长胡宁宁在致辞中表示：“我们希望，‘前列腺癌患者支持项目’在帮助医生提升创新诊疗理念、建立患者随访体系、提升患者规范化随访及检测的同时，还能够与企业、政府一起探索多方合力支持前列腺癌患者的可行模式，为更多患者创造良好的治疗条件。”

据悉，“前列腺癌患者支持项目”将在2019年推动“勤访、精筛、早诊”三步走的计划。据了解，项目第一期将在全国大型三甲医院泌尿外科开展，数十名业内领军医生参与项目的开展和实施。通过规范化的患者随访，实现疾病的有效管理，同时协助医生及时诊断，实现医患双赢。（孙阳）