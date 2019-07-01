营养代餐干预2型糖尿病防治临床实验启动
6月20日上午，新时代中国营养与健康创新论坛举行，会上宣布营养代餐干预II型糖尿病防治临床实验正式启动。其由人民日报社《健康时报》主办，北京万莱康营养与健康食品科学技术研究院有限公司、北京市减控体脂健康研究院有限公司共同承办。
图为：参与启动仪式嘉宾合影
据中科院上海生命科学研究院副院长陈雁介绍，IDF最新版数据显示，全球成人糖尿病2017年4.25亿，其中，中国糖尿病患者就有1.14亿，因糖尿病和导致的医疗支出已达到1100亿美元，这还不包括4860万糖耐量受损人群……他表示，作为全球糖尿病医疗负担最严重的十个国家之一，越早对糖尿病进行干预，收益会越大。
据介绍，陈雁团队通过一系列实验对比研究表明，在糖尿病小鼠模型上间歇性应用营养代餐，有助恢复II型糖尿病和I型糖尿病被破坏的胰岛β细胞、增加β细胞数量，并且发现有改善脂肪肝和改变肠道菌群的效果。这对糖尿病整体防治来说，干预效果要好于普通饮食节食效果。
中国工程院院士、中华预防医学会会长王陇德在出席论坛时表示，脱离疾病谈营养是空谈，不结合营养防慢病也是空想。当前我国居民普遍存在着高盐、高脂饮食，吃得过于精细、单一的问题，随之而来的高血压、糖尿病、脑中风等慢性病逐年高发，已经成为严重的公共卫生问题。要提高全民健康素养水平，需要社会各界共同努力，尤其需要先从改善营养做起。
会上，与会人员健康时报总编辑孟宪励，中国营养学会理事长杨月欣，农业农村部食物与营养发展研究所副所长孙君茂、北京大学医学部美年公众健康研究院执行院长宁毅、上海体育学院运动科学学院院长王茹、北京万莱康营养与健康食品科学技术研究院有限公司、北京市减控体脂健康研究院有限公司丁旭等多位专家分别从各自关注领域对营养干预和加强运动对慢病管理的重要性进行了探讨。（王世瑶）
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