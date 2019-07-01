保健食品知识进社区科普交流活动在京举行

6月30日上午，2019年全国食品安全宣传周市场监管总局主题日活动之一，由市场监管总局指导，中国消费者报社承办，北京市市场监督管理局和海淀区政府协办，主题为“科学认知保健食品 明白理性放心消费”的保健食品知识进社区科普交流活动在北京市海淀区中关村街道社区服务中心举行。

图为本次活动现场

在活动现场，来自北京海淀区中关村街道的160名社区居民代表认真完成了“食安赛场”小程序上的保健食品知识问答，并互相交流着对保健食品的看法。

市场监管总局特殊食品司司长周石平发言表示，保健食品介于普通食品和药品之间，国家对其采取了类似药品的严格管理制度。从近几年的监督抽检结果来看，保健食品质量安全总体上是有保障的，但也存在一些问题，比如欺诈营销和虚假夸大宣传，这些问题伤及的多是老年人和病人，广大消费者十分关心。市场监管总局在会同有关部门组织对保健食品行业全面加强监管、开展专项整治、严惩违法行为的同时，非常重视保健食品科普宣传工作。今年在全国范围内组织开展了保健食品进社区、进乡村、进校园、进网络、进商超“五进”专项科普宣传活动，引导广大消费者正确认知保健食品，树立健康、安全、科学、理性的保健食品消费理念，增强对欺诈和虚假宣传的辨识能力，主动维护自身消费权益。

北京市市场监督管理局副局长陈言楷说，今年上半年，北京市场监管、公安、卫生健康等部门，针对包括保健食品在内的“保健”市场乱象进行了专项整治，取得了显著的成效。食品安全需要全社会的共同参与，北京市场监督管理局邀请广大社区居民积极参与食品安全的相关工作，主动了解和掌握生活中的食品安全知识，理性选择消费保健食品，共建共享食品安全。

北京市海淀区区长助理上官伟表示，海淀区委区政府历来高度重视食品安全工作，由政府主要领导挂帅，高位统筹协调，构建科学高效的食品安全保障体系，全区食品安全形势持续稳定向好，在北京市政府组织的食品安全考核评价中始终走在全市前列。

接着，海淀区市场监督管理局特食科主任科员王学慧为社区居民们上了一堂生动的保健食品知识课，结合一些典型案例，讲解了如何辨别选购保健食品和揭秘保健食品消费骗术等内容，因为内容接地气，台下的观众频频热烈鼓掌。在互动抢答环节，社区居民踊跃回答问题，十分热闹。

最后，海淀区市场监督管理局的工作人员上台为社区居民做演示，用快检箱现场检测几个保健食品样品是否存在非法添加物，并讲解非法添加物对身体的危害。之后，工作人员走到社区居民中间，指导他们正确识别保健食品的标识和标签，许多社区居民掌握识别方法后连呼：“从前不知道怎么识别，都是销售人员怎么说就怎么听，打今儿起自己的事情自己做主啦。”