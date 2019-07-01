首届中国中西融合肿瘤大会暨中国中药协会肿瘤药物研究专业委员会成立大会在京举办

6月28-29日，“首届中国中西融合肿瘤大会暨中国中药协会肿瘤药物研究专业委员会成立大会”在京举办。本次大会以“中西融合、医药共生、防治结合”为主题，邀请国内著名的中西医肿瘤领域专家莅临讲学，全面展现和交流近年来中西医结合肿瘤领域的新成果、新进展与新趋势。会议期间还进行了中国中药协会肿瘤药物研究专业委员会选举大会。

国家中医药管理局政策法规与监督司副司长杨荣臣在致辞中谈到，中医药发展面临的机遇与挑战是十分现实的，“国家十三五规划”也提出了医疗保健服务能力、现代产业基础及研发能力等方面问题。学习“一法、一纲要、两规划”对中西医结合事业是有指导作用的，希望专委会中西医结合的路将来会走得更好。

中国工程院院士于金明在开幕式祝贺视频中提到，我们正处于中华民族伟大复兴的历史时期，大数据、大整合、大联通的新科学时代，医学必定是科学与人文的整合体，为解决学术会议碎片化与重复交叉，为了整合学科资源、创新诊疗技术、提高我国肿瘤防治水平，开创的中西结合、医药共生、防治结合平台是非常有必要的，共创中西医共聚的良好局面。

中国中药协会副会长刘张林指出，该平台的搭建旨在推动中成药创新研究及临床合理使用，解决中成药发展中存在的“中医不常用，西医用不好，临床定位不清，应用指南虽多但缺乏公认”等问题，专委会重点工作是完善肿瘤中成药评价标准，制定《中成药肿瘤疾病临床应用指南》，促进肿瘤中成药临床合理应用和学术交流，促进中医药产业健康发展。

全国名中医朴炳奎教授指出，专委会的成立旨在探讨建立中药已上市品种和中药的创新产品在肿瘤药物研究和应用领域的优势、特色以及技术方法的评价体系，推进我国中医药在肿瘤防治领域研究方法与特色，完善肿瘤用药的防治，推动肿瘤学术的发展。

据了解，专委会为践行“医药结合、中西并重、建立中国方案”的发展理念，承担了康莱特注射液治疗晚期非小细胞肺癌生存获益的临床研究课题以及紫龙金片维持治疗晚期非小细胞肺癌的多中心临床研究，两项研究不仅是专委会立项课题，还是2018国家重点研发计划“中医药现代化研究”专项中“十种中成药大品种和经典名方上市后治疗重大疾病循证评价及其效应机制的示范研究项目”。

中国中药协会肿瘤药物研究专业委员会主任委员代表柴可群教授提到，肿瘤已经严重威胁着人类的健康，我们要发挥中西医结合的优势，致力于肿瘤的防治，就专委会而言要着重于中药研发的标准化、产业化、国际化，起到引领和规范的作用，强化基础研究向临床应用的转化，加强国际间的交流与合作，更好地服务于临床、服务于企业、服务于患者，为健康中国、为中医药事业的发展做出应有的贡献。