2019年中医药健康文化大型主题活动开幕

6月30日，“中医中药中国行——2019年中医药健康文化大型主题活动暨2019年北京世界园艺博览会中医药主题日”开幕。正值中医药法实施两周年之际，此次为期3天的主题日活动将在北京世园会妫汭剧场、百草园、本草印象馆等区域展开丰富多彩的中医药文化、健康科普和中医药法宣传活动。本次活动由中医中药中国行组委会、北京市人民政府主办。

开幕式上，国医大师金世元、颜正华代表中医药专家发言，并向世园会赠送百年野生葛根。来自史家小学的38位学生演唱原创中医药歌曲《百草香》，并向组委会成员单位代表赠送自制中医药主题文创作品。

“中医中药中国行”活动主要目标为展示中医药特色优势、传播中医药健康文化知识、营造中医药事业发展良好氛围。“2019年中医中药中国行活动暨中国北京世界园艺博览会中医药主题日”活动首次与中医药法实施两周年宣传活动相结合，这对于推进健康中国战略实施、深化医改中医药工作，充分发挥中医药独特优势和价值作用，都具有十分重要的意义。

今年的中医中药中国行活动与2019北京世园会中医药主题日活动相结合，旨在借助北京世园会这一世界级窗口，向全球公众推广中医药文化，普及中医药养生保健知识，让更多的人认识中医药、了解中医药、爱上中医药。

在为期三天的2019年中医药健康文化大型主题活动暨2019北京世园会中医药主题日期间，中医中药中国行组委会与北京世园会将共同举办丰富多彩的中医药文化活动，包括中医药事业发展和文化展览展示、健康咨询、互动体验、健康讲座、科普资料发放等一系列中医药健康惠民活动。

中医药是中华民族贡献给全世界的瑰宝，本次世园会非常重视中医药文化的展示，分别建设了中医药园艺主题展园百草园和中医药文化主题展馆本草印象馆。一园一馆是整个中医药行业通力协作和跨行业合作的典范，作为一园一馆项目的建设单位，北京市中医管理局统筹协调全市中医药行业资源，将中国中医科学院、北京中医药大学等中央在京单位纳入组织架构，充分调动发挥其行业领军作用；聘请金世元、刘延淮、卞留念、梅墨生为特邀顾问，黄璐琦、张其成为首席指导专家，对建设方案进行总体把关；组织专家论证会议数十次，参与专家近百人次，建设方案修订十余版。项目启动近3年后，百草园和本草印象馆以鲜妍的姿态绽放在长城脚下，妫水河畔。

一园一馆是中医药文化的展现。百草园是园艺与中医药文化的一次美妙邂逅，园内步步有景致，处处有文化，一元广场、一元复始（雕塑）、百草芊山、仁合悬湖、杏林春暖四气五味、药食同源、厚德公孙、道地药苑、寻径识医、呦呦蒿园、青青葵园、沙漠云裳、荟珍馆等主题景观无不来源于博大精深的中医药文化。

一园一馆是中医药养生体验基地。一园一馆的宗旨就是“传播中医药文化，引领健康生活”。在百草园荟珍馆泰山石下，溪水潺潺，民乐叮咚，游客可以在这里放松身心，品上一杯专门为自己调制的中草药养生茶，以茶之五味、乐之五音调养五脏，享受养生时光。百草园音药方舱，以国家一级作曲家、演奏家，2008北京奥运会闭幕式音乐总设计卞留念先生提出的“音药”概念为理论基础，通过音乐、光影、震动波等多种高科技手段带来的全方位感官刺激，舒缓神经、帮助缓解焦虑等身心问题。

“夫四时阴阳者，万物之根本也。”《黄帝内经》中的这句话，是中医养生观的基础，体现了人与自然之间的相应关系。本草印象馆通实物展示、真人演示、声光电设备沉浸等多种手段，对春夏秋冬不同季节的特点和人在不同季节的养生调摄要点进行了展示。优雅的本草茶艺、神秘的合香之道、有趣的春桑酬蚕、令人垂涎四时药膳……本草与人类生活的水乳交融无处不在，体现了本草对人类“生”活的守护。