跑马拉松前先“问”骨盆的意见

近年来，中国路跑运动快速发展，跑者人数呈现井喷态势。在大众经常参与的体育运动中，跑步以43%的参与度名列前茅。以2010年北京马拉松为例，最终完成全马的跑者为5000人，到2017年，能够完成全马的人数近3万。与此同时，跑步造成的损伤也日渐增多。

在日前由北京体育科学学会主办、北京市体育科学研究所承办的第二届北京运动康复研讨会上，北京体育大学运动医学与康复学院矫玮教授介绍，每年由于跑步损伤导致暂时或完全放弃马拉松运动的人数高达30%~50%。跑步着地产生的地面反作用力是走路的3~5倍，大多数的伤害都是劳损类，下肢肌肉变得越紧绷，就会干扰到跑步时大小腿的活动功能和力学，也会影响骨盆、下背部和臀部的姿势，都会降低跑步的效率，并增加受伤的概率。若没有适当的复健和休息，使损伤降到最低，将有50%~70%的复发机会。

跑步损伤以下肢损伤为主，急性损伤包括踝扭伤、肌肉拉伤等，慢性损伤以髌骨疼痛综合征、髂胫束综合征、跟腱炎、髌腱炎、足底筋膜炎等最为常见。一场全马比赛需要经历55000多次下肢的重复动作，所以跑步的慢性损伤多为过度使用损伤。过度使用会导致下肢生物力学的代偿性变化，这种改变是造成损伤的主要诱因之一。

矫玮教授提示，除了跑前热身、跑后放松、使用护具、选择跑步专用鞋等，跑马拉松前还需要测测骨盆的稳定性。即单腿站立或者单腿着力时，保持同侧臀部完全放松，若骨盆下降，提示骨盆不稳。对于长跑者，若骨盆稳定能力不佳，长期跑步过程中危害会慢慢放大，小至影响体型，如骨盆倾斜、膝关节力线改变、臀部不会发力，大至出现腰椎、膝关节、踝关节的问题，影响跑者的身体健康。所以，跑马前要先训练好骨盆的稳定能力。（王宁）