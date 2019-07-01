影视创作不能罔顾控烟共识
近日，在中国控制吸烟协会召开的2018年度热播国产影视剧烟草镜头监测结果发布会上，《悲伤逆流成河》等4部电影、《归去来》等20部电视剧获“无烟影视奖”，电影《我不是药神》《邪不压正》和电视剧《猎毒者》获“脏烟灰缸奖”。
中国控烟协会在颁发“脏烟灰缸奖”的同时，呼吁影视界多拍摄无烟作品，规范管理影视剧作品中的吸烟镜头，并且希望对于那些有过多烟草镜头的影视剧作品，取消其参与评奖评优的资格。这样的呼吁，在网友当中引发不小的争议。有网友认为控烟归控烟，艺术归艺术，不能因为控烟就牺牲艺术。这种论调反映了许多人都有的认识误区。实际上，艺术源于生活，植根生活，艺术创作与控烟的生活实际需求不可割裂。
虽然客观上我们承认，在人类创作拍摄的影视剧作品中，有很多描写吸烟的镜头都成了经典，但那是因为当时还没有控烟的概念，也没有“吸烟有害健康”的社会共识。如今，“吸烟有害健康”早已深入人心，过多的吸烟镜头，非但难以创造经典，还极有可能起到诱导青少年吸烟等不良作用。
烟草是影视剧中的道具，就像里面所用到的其他任何道具一样，但是一旦这个道具和社会责任扯上关系，那么还是应该坚持能少用就少用、能不用就不用的原则。承担相应的社会责任，同样是电影、电视剧主要社会功能之一。
要想在所有影视剧作品中一刀切地禁止烟草出现，似乎也不现实，但是作为影视剧的制作方、出品方，确实应该具备一种意识，那就是为避免产生不良影响而尽量减少对烟草道具的使用，加强对烟草镜头的控制，积极承担起影视圈的社会责任。 （苑广阔）
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