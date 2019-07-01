发现先天性白内障别拖

西安市第四医院暨陕西省眼科医院一病区主任 喻磊

大家都知道白内障是老年人的常见病和多发病。殊不知，白内障不是老年人的专利，小孩子也会得白内障，而且治疗起来比老年性白内障更复杂。专家表示，先天性白内障是儿童致盲或低视力最主要的先天性眼病，而治疗效果与手术时机的选择密切相关。如果7天后发现宝宝眼睛不能随着光线游走，抓不到眼前物品，甚至瞳仁发白，应尽早到医院眼科检查是否患有先天性白内障。

怀孕期间应注意病毒感染

西安市第四医院暨陕西省眼科医院一病区主任喻磊介绍，先天性白内障是指出生前后即存在或出生后，逐渐形成的先天遗传或发育障碍的白内障，是一种较常见的儿童眼病，是儿童失明的第二大病因。发病率约为0.05%左右，全世界每年大约有20万儿童因白内障致盲。先天性白内障可以为家族性，也可散发，可单眼或双眼发病，可伴有眼部或全身其他先天异常。

发病机制可分为遗传因素和环境因素。遗传性先天性白内障多数为基因突变造成，少数由染色体异常或线粒体病所致。遗传方式有常染色体显性遗传、常染色体隐性遗传和X性连锁隐性遗传，其中以常染色体显性遗传最多见。环境因素是引起先天性白内障的另一重要原因。母亲妊娠前3个月，胎儿晶状体囊膜发育不完全，不能抵御病毒的侵犯，此时期的病毒感染可引起先天性白内障。众多致病病毒中，风疹病毒感染致胎儿先天性白内障最常见。因此，在怀孕期间，孕妈妈应注意各种病毒感染的预防，尤其是风疹病毒。

坚持定期随访就诊

如何早期发现先天性白内障呢？婴幼儿年龄小，不会表达，特别是单眼先天性白内障的患儿，症状不明显，更容易被忽视。

喻磊主任提醒家长，当发现孩子有以下几种情况时要及时就医：首先，婴幼儿不能注视目标或眼睛不能追随物体运动。其次，孩子自诉视力差、视物模糊，家长不能想当然地认为是近视了，而应到正规眼科进行专业检查。另外，白内障阻挡光线进入眼内，不仅造成形觉剥夺性弱视，还会造成斜视。还有，完全混浊的白内障还会影响固视功能的发育，引起眼球震颤。最后，白内障位于瞳孔正中时，孩子的瞳孔区呈“白瞳”或“猫眼”。

先天性白内障的形态各异。有对视力影响不大的点状、粉尘状、前极性白内障。也有影响视力的花瓣状、珊瑚状、绕核性、核性、后极性白内障。对于影响视力的先天性白内障，建议早发现、早治疗。手术摘除白内障是唯一有效的治疗手段。儿童的眼球发育尚不完善，因此手术并发症多，远期预后差。先天性白内障一直被认为是复杂性白内障，是白内障医生公认的“难做的手术”。

喻磊主任强调，对于先天性白内障的患儿来说，成功的手术，只是视功能重建的第一步，后续的验光矫正和弱视训练也是家长不可忽视的治疗方法。而且，由于孩子处在生长发育阶段，眼部情况不断变化，定期到眼科随访就诊也是家长需要坚持的一件事。 （张璐）