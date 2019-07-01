专家：近视防控要从孩子出生开始
28日-29日，由国家卫健委主办的首届儿童青少年近视防控高峰论坛在山东省济南市召开，专家在探讨儿童青少年近视防控健康教育时提出，近视防控要从孩子出生开始。
国家卫健委调查数据显示，2018年我国6岁儿童近视率为14.5%，根据此前教育部、国家卫健委等8部门提出的目标，2030年这项数据要降至3%左右，近视防控任务艰巨。
很多年轻家长习惯在孩子哭闹时塞给他们一个平板电脑，小孩对声光电很感兴趣，往往一看就能安静下来。但中山大学中山眼科中心附属眼科医院副院长陈伟蓉在论坛中说，这是一个不良的习惯，容易给孩子带来近视的不良后果。“防控策略往前移多少都不为过，我们要把防线提到孩子出生时。”陈伟蓉说。
复旦大学附属眼耳鼻喉科医院副院长周行涛则强调了关口前移对预防高度近视的必要性。他说，近视既与遗传有关，也与后天的环境因素密切相关。如果家族中有一位高度近视的成员，这个家庭更需要从外在环境入手干预。
“如果在孩子婴幼儿时就开始防控，即使孩子受到近视基因影响甚至先天近视，他们的近视度数也能得到有效控制。”周行涛建议，对于0-3岁阶段的孩子，其眼轴变化也应和身高体重一样，作为接受检查的健康评估指标。
专家提示，每天增加40分钟的户外活动可以有效预防近视。“一是小孩子接受自然光刺激能够促进视觉发育。二是户外的环境让孩子不会一直近距离用眼。另外孩子也会感到心情放松，身体更健康。”陈伟蓉说。（记者温竞华）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn