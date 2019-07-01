专家：近视防控要从孩子出生开始

28日-29日，由国家卫健委主办的首届儿童青少年近视防控高峰论坛在山东省济南市召开，专家在探讨儿童青少年近视防控健康教育时提出，近视防控要从孩子出生开始。

国家卫健委调查数据显示，2018年我国6岁儿童近视率为14.5%，根据此前教育部、国家卫健委等8部门提出的目标，2030年这项数据要降至3%左右，近视防控任务艰巨。

很多年轻家长习惯在孩子哭闹时塞给他们一个平板电脑，小孩对声光电很感兴趣，往往一看就能安静下来。但中山大学中山眼科中心附属眼科医院副院长陈伟蓉在论坛中说，这是一个不良的习惯，容易给孩子带来近视的不良后果。“防控策略往前移多少都不为过，我们要把防线提到孩子出生时。”陈伟蓉说。

复旦大学附属眼耳鼻喉科医院副院长周行涛则强调了关口前移对预防高度近视的必要性。他说，近视既与遗传有关，也与后天的环境因素密切相关。如果家族中有一位高度近视的成员，这个家庭更需要从外在环境入手干预。

“如果在孩子婴幼儿时就开始防控，即使孩子受到近视基因影响甚至先天近视，他们的近视度数也能得到有效控制。”周行涛建议，对于0-3岁阶段的孩子，其眼轴变化也应和身高体重一样，作为接受检查的健康评估指标。

专家提示，每天增加40分钟的户外活动可以有效预防近视。“一是小孩子接受自然光刺激能够促进视觉发育。二是户外的环境让孩子不会一直近距离用眼。另外孩子也会感到心情放松，身体更健康。”陈伟蓉说。（记者温竞华）