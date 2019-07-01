1/3女性曾患尿路感染，湿热天做好防范

编者按

夏季不仅是妇科炎症的高发时期，女性尿路感染同样也进入高发期。女性特殊的生理结构导致她们是尿路感染的高发人群，大约有1/3的妇女，会在她们一生中的某一时期，出现尿路感染，其中一部分人还会反复发作；约1/4女性发生过“蜜月膀胱炎”。专家提醒，广大女性应当注意和提防经期、孕期、绝经期和性生活这四个特殊时期，以及出差、熬夜、憋尿、游泳后的几种身体状态，更要在日常生活中注意卫生，保持健康生活习惯，多喝水不憋尿，从生活细节入手做好防范。一旦出现尿路感染症状，要及时去医院检查，进行规范治疗。

夏至已过，全国大部分地区又到了最炎热的季节。湿热难耐、整日无精打采是很多人在这一时期的感受和状态。此时不仅是妇科炎症的高发时期，女性尿路感染同样也进入高发期，很多女性还可能同时伴有阴道炎和尿路感染。

广州市中医医院妇科主任、副主任医师王勇说，入夏以来，妇科门诊接诊的尿路感染患者明显增多。不少患者在出现下身私处发热，排尿热感明显，阴道里面发痒的症状时，都以为是天气热引起阴道炎复发，直至发展为尿频、尿急、尿痛，才知原来是尿路感染。感染患者有可能同时存在妇科炎症，并且受到真菌、病毒、滴虫等病菌的影响，使尿道感染的情况更加复杂，并且还有可能会因为身体免疫力下降，私处环境脆弱而增加治疗难度。

为什么女性更容易得尿路感染？

专家介绍，尿路感染分为上尿路感染和下尿路感染，其中以下尿路感染最多见，感染治疗不彻底容易反复发作，所以女性在夏季应注意多喝水，不要憋尿，保持私处的清洁干爽。

据估计，大约有1/3的妇女，会在她们一生中的某一时期，出现下尿路感染，其中一部分呈反复发作。为什么女性更易得尿路感染？专家解释，女性的生殖系统结构特殊，尿路短、直而宽，尿道括约肌作用较弱，所以容易被感染。尤其是生育后的女性，因盆腔肌肉松弛，尿道口更宽，更容易得尿路感染。

女性要特别提防“四期”“三态”

性生活期间。王勇说，性生活对女性下尿路感染的影响尚未引起足够重视，临床发现，有的妇女一过性生活就会发生尿路感染。最近几年，人们才开始对二者之间的关系进行研究。反复发作的泌尿系感染是由于泌尿道，特别是尿道周围区域存有病原体，如大肠埃希菌大量滋生，性生活时女性尿道口受压，内移或受创伤，房事运动可以把前尿道口周围的细菌通过机械性的推挤动作推进后尿道以及膀胱而感染。

经期。月经期也是女性尿路感染的高峰期，因为经血是细菌最好的培养基，经血中混有很多细菌和微生物。特别是气候湿热地区的女性，卫生巾、护垫的使用和出汗多，都使得私处局部环境潮热，细菌容易繁殖。所以经期保持外阴清洁很重要，尤其是月经用品的清洁和消毒，是减少细菌入侵的重要环节。

怀孕期。女性在怀孕时，增大的子宫会压近膀胱和输尿管，而内分泌的变化也使输尿管舒张和蠕动减慢，使得尿流缓慢或者形成一种轻度的积液。这种情况也利于细菌侵入和繁殖导致生病。

绝经期。据临床观察，绝经后的妇女容易发生尿路感染，而且一旦发病容易反复发作。王勇说，年轻人有正常性激素水平维持了尿路上皮细胞的正常功能，而女性绝经之后雌激素水平下降，尿道上皮细胞抵抗力变弱，尿道上皮萎缩，失去了正常的防御细菌功能，所以老年妇女易发生尿路感染。

需要特别注意，部分老年人所谓的尿路感染其实不是尿路感染，而是绝经后的尿道刺激症状（是由泌尿生殖道萎缩引起的一组症状）。

尿流不通畅。有研究调查表明，尿流不通畅者，尿路感染的发生率较正常者高12倍。造成尿路“梗阻”的原因有很多，如尿路器质性或功能性梗阻、异物存在、肾实质病变等，而憋尿则是“人为断路”。尿液是尿道天然的“清洁工”，长时间不排尿，尿道自身的冲刷作用会减弱，憋尿会让尿液在膀胱内停留时间过久，导致细菌侵入繁殖而感染。另外，由于膀胱满盈，压力增高，尿液会逆流向上至输尿管，若已有细菌侵入，便会将细菌送到更上游的位置，引发肾盂肾炎。

熬夜后。据了解，尿路感染很多时候都是毫无预兆地突然来袭。王勇说，夏季尿路感染常出现在两个特殊时间点：一个是出差刚回来，二是熬夜之后。其原因都是人体免疫力下降，让细菌病毒有了可乘之机。

游泳后。在夏季，很多女性喜欢游泳，但有的人游泳后感觉下身痒，于是担心在公共泳池游泳会不会增加女性患尿路感染的几率。王勇表示，目前还没有循证医学的证据表明尿路感染与游泳有必然联系。现在的泳池都是含氯消毒水杀菌，能把绝大多数病原微生物杀死，衣原体也不在话下。

为什么有的人游泳后下身痒得厉害，王勇认为可能是因为消毒水刺激所致。但是，如果泳池水细菌总数不合格，说明泳池水消毒不到位，则会致细菌菌落过度繁殖，就可能导致疾病传播。这种情况如果游泳后没有及时洗澡和排尿，细菌通过尿道口上行，就有可能发生尿路感染。

尿路感染主要有哪些症状？

专家表示，由于每个人的身体状况有差别，发生尿路感染后出现的症状也会不同，但通常会有如下表现：

1.尿急。尿路感染通常会有迫不及待的排尿感，时刻会有想要尿尿的冲动，无法自控。

2.尿痛。尿路感染不仅会有尿频、尿急的现象，还会在排尿时出现疼痛，可表现为灼痛或刺痛。

3.尿频。正常人白天排尿约为4-6次，夜间为0-2次，尿路感染的人，则会出现尿频现象，每小时可排尿5-6次，甚至更多，而且每次尿量不多，或许只有几滴，但总有尿不完的感觉。

4.全身症状。有些尿路感染患者还会出现全身感染的症状，比如腰酸背痛、白细胞升高、浑身乏力、发热、头痛、恶心、呕吐等。患者一般需要进行尿常规及分泌物的检查，然后才能确诊治疗。

预防尿路感染要从生活细节着手

女性在日常生活中要特别注意卫生，保持健康的生活习惯。如果出现了尿路感染的症状，首先要及时去医院检查，听从医生的指导进行治疗。夏季人们吃得少、睡不好，免疫力也低下，所以在平时做好预防工作也尤其重要。

1.多喝水，别憋尿。多喝水，多排尿，不要憋尿，是预防尿路感染最简单、最靠谱的方法。每天保证饮水1500-2000毫升，出汗多时还要适量增加。

2.保持私处卫生。外阴部潮湿、分泌物较多，是细菌最容易生长繁殖的部位。细菌是引起尿路感染最常见的病原体。所以要每日清洗私处，勤换内裤，在新婚、月经、妊娠和产褥期尤其应注意。

3.注意性生活卫生。台湾有一项调查显示，约1/4女性发生过“蜜月膀胱炎”。中年女性尿路感染多半也与性生活有关。应提醒的是，性生活前双方都要清洗私处，保持清洁，之后，女性也要进行清洗，最好排一次尿，把尿道口处的细菌冲走。

4.不吸烟，少刺激。芬兰一项研究发现，与从来都不吸烟的人相比，吸烟者出现尿急的几率是前者的1.8-2.7倍。

5.注意饮食调理。平时多吃新鲜蔬菜水果，不要吃刺激和热性的食物如烧烤、羊肉等，

多吃清热食物如冬瓜、黄瓜等。特别是在患病期间，更要忌口，避免炎症加重。

6.避免污染。引起尿路感染的细菌最常见的是大肠杆菌，正常情况下它寄生在肠道里，如果由肛门进入尿道口就会导致尿道发炎，所以便后擦拭要正确，从前往后擦拭，以免浸染阴道口。

7.别久坐，强体质。久坐会使外阴局部长时间处于潮湿闷热下，细菌繁殖加快，这在闷热的夏天尤其明显。

8.治慢病，多注意。积极控制糖尿病、高血压、慢性肾脏疾病等慢性病的病情，一旦出现尿频、尿急、尿痛，一定及时就诊。

如果已经患上了尿路感染，应及时去医院进行治疗，不要延误病情，以免对身体造成更大伤害。 专家提醒，女性在治疗尿道感染的过程中，需要先确定自己患病的种类，例如急性发作期和慢性发作情况治疗方案就会有所不同。另外，服用抗菌药物是必须的，但是这类药物不能乱吃，必须严格遵医嘱，以免对肾功能造成损伤。