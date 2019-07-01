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长期吃柠檬 防骨质疏松

2019年07月01日08:36 来源：中国妇女报

　　最近，日本广岛大学柠檬健康科学项目组一项新研究表明，长期食用柠檬能够促进钙质吸收，预防骨质疏松症。

　　此次，广岛大学研究人员招募40名中老年女性参试者，让她们连续6个月每天饮用含钙的柠檬果汁200毫升。结果显示，参试者骨组织中溶解进入血液的钙离子平均被抑制了14%，3个月后骨密度平均上升了1.32%，此后大体一直保持这一水平。此外，试验开始仅1个月，参试者血压的平均高压就从134.6毫米汞柱降至126.6毫米汞柱。

　　研究人员表示，柠檬促进人体钙质吸收是通过柠檬酸的螯合作用实现的，即柠檬酸与体内的钙结合形成螯合钙，达到减少钙质流失、强健骨骼的效果。 （敏稳）

(责编：李轶群、杨迪)


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