花青素有益肺部健康
美国“健康日”网站报道称，美国约翰·霍普金斯大学公共卫生学院的人类营养学家发现，在饮食中多添加葡萄和浆果有益肺部健康。
研究人员从挪威和英国选取463名成年人，进行了为期10年的追踪调查。研究开始时，参试者完成了一次全面的膳食营养调查，十年期间，他们多次接受肺功能测试。分析结果显示，参试者日常饮食中的花青素摄入量与肺部健康之间成正比关系。那些爱吃富含花青素的深色水果和蔬菜者，肺功能随年龄增长的下降速度比花青素摄入量少的人慢，即使考虑了吸烟等其他因素，这种差距也显而易见。
研究人员表示，摄入大量含有花青素食物的中老年人呼吸更加顺畅，可以将肺功能保持在最佳水平，因为花青素通过其抗氧化和抗炎功能起到了保护肺部的作用。值得注意的是，这些深色的水果和蔬菜对从不吸烟和已经戒烟的人最有帮助。（萧忠彦）
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