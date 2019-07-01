水分含量高 嘌呤特别低
痛风患者多吃点瓜
中国人民解放军陆军总医院营养师 于仁文
经常有人问，痛风患者适合吃些啥？以我做临床营养配餐20多年的经验，有一类食物特别适合痛风患者，那就是瓜，它们的特点是水分含量高，嘌呤含量低。尤其是以下几种瓜，痛风患者可以适当多吃。
冬瓜。冬瓜性味甘寒，具有良好的清热利尿、生津解毒等功效，有助于排除体内的尿酸，而且热量和含糖量较低，非常适合痛风合并糖尿病的患者。冬瓜最好带皮吃，因为其不仅含有多种维生素和矿物质，还具有清热、利水、消肿等功效。
南瓜。南瓜虽然算是瓜类中含糖量偏高的蔬菜，但也仅仅有5%左右，比普通水果要低很多。南瓜中膳食纤维、钾、胡萝卜素含量丰富，对于保护血管有益，特别适合痛风患者。南瓜可以跟大米、小米等粮食一起熬粥，也可以炒着吃。
黄瓜。黄瓜和冬瓜类似，都是水分含量较高的食物，都可以消肿利水控糖，只要肠胃好，适当多吃黄瓜对减肥、控糖和排尿酸都有帮助。黄瓜特别适合生吃，但脾胃寒的人要少吃生黄瓜，最好熟吃。
小瓜（西葫芦）。小瓜的水分含量比冬瓜高一点，但膳食纤维更丰富、饱腹感更强，对痛风合并糖尿病患者特别有益。小瓜吃法多样，可凉拌，炒后味道更佳。
西瓜。西瓜不算蔬菜，但与冬瓜一样都是消肿利水的食物，有助于尿酸代谢。只是，西瓜含糖量偏高，不适合痛风合并糖尿病的患者。如果血糖高，可以用西瓜皮炒菜、包饺子吃。
需要注意的是，不太推荐痛风患者大量吃苦瓜。因为苦瓜维生素C含量较高，每百克高达57毫克。维生素C在体内代谢后产生草酸，而草酸较多时会影响尿酸代谢。当然，少量吃可以，但痛风急性发作时最好不吃。▲
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