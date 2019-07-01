防癌明星菜：木耳炒西兰花

食材：西兰花150克，干黑木耳40克，蒜、油、盐适量。

做法：1.黑木耳泡发洗净备用，西兰花洗净，用手掰成小块。2.锅里水烧开，将小块西兰花放入，焯2~3分钟，捞出过凉白开水，沥干备用。3.另起一锅，热锅凉油，先后加入蒜末和泡发好的黑木耳翻炒，再加入西兰花，放少许盐，翻炒后起锅，盛出。

点评：西兰花属十字花科，常吃可减少胃癌、乳腺癌等癌症风险。黑木耳含有木耳多糖等抗癌物，能促进肠道健康。这道菜是防癌食谱中的明星菜，推荐经常食用。