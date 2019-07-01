消暑利器西瓜的五个健康好处
张晓夕
西瓜可是夏天当仁不让的应季当家水果，大热天吃上一块，清凉消暑又解渴。英国《每日邮报》总结了西瓜的五大健康好处。
1.预防皮肤老化。随着年龄增长，皮肤中的胶原蛋白也会流失，开始出现皱纹。红肉西瓜含有较多的β胡萝卜素，可在人体内转化成维生素A，提升皮肤对抗外界病菌的能力，也能加速受损肌肤复原。β胡萝卜素本身也是一种抗氧化剂，有助预防肌肤老化。此外，西瓜是补充水分的好选择，有助排出体内的废物和毒素。
2.有助防中风。说到番茄红素，一般都会想到西红柿。其实，西瓜也是番茄红素“大户”。番茄红素有助改善血管功能，减少胆固醇对血管健康的威胁。研究发现，经常摄取富含番茄红素的食物，可降低约20%的中风风险。
3.防感冒。番茄红素还是一种很强的抗氧化剂，有利于免疫系统健康，减少感冒的发病率。
4.放松肌肉。很多人运动后都有肌肉酸痛的困扰。此时，不妨来片西瓜吧，西瓜含有丰富的钾，能帮助调节神经，放松肌肉。钾还能帮助钙质在体内有效利用，间接强化骨骼和关节。
5.补充脑力。西瓜含有胆碱（属于B族维生素），有助调节生物钟，保持大脑清醒，提升注意力和记忆力。
西瓜虽然是夏日消暑解渴的圣品，又有多种健康好处，但仍要提醒大家，西瓜适量吃才健康。西瓜的钾含量较高，又属于高升糖指数水果，肾功能与肝功能不佳，以及患有糖尿病的人要特别控制摄取量。从中医角度来说，西瓜属于寒性水果，体质虚寒者千万别贪多。▲
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