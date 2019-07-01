神奇！巧用小茴香能止痛
广东省中医院主任医师 胡世云 □ 岭南中医馆主治医师 谢敏德
小茴香气味芳香，是南方厨房必不可少的原料。它和孜然长得很像，滋味香气也类似。作为一种药食同源的药材，它也有独特的功效。
小茴香性温，味辛，入肾、膀胱、胃经以及胞宫，可温肝肾、暖胃气、散塞结，常用来治疗中焦有寒、食欲减退、恶心呕吐、腹部胀满作痛、脾胃气滞、疝气疼痛等。推荐几个常用方：
止胃痛。小茴香芳香驱寒，以入中下焦为主，夏日过食生冷或清热祛湿过度，导致脾胃受损、胃口欠佳的时候，这香味足以勾起食欲，又能一解脾胃中焦困于寒湿的苦恼，与花椒、吴茱萸炒热外敷，能迅速缓解胃肠寒积引起的腹痛。具体为：取小茴香30克、吴茱萸15克、粗盐500克，加热后温敷胃脘；或取小茴香、香附、陈皮、丁香各3克，开水泡10分钟，温服，除治疗脾胃虚寒导致的胃痛，还能止胃酸。
止痛经。小茴香入肾经及胞宫，芳香可通经络，辛温可暖下焦，有行气止痛的功效。《本草汇言》记载：“茴香，温中快气之药也”。夏季写字楼里冷气足，导致经期女性受凉痛经，不妨在保温杯里面泡些小茴香。具体为：取小茴香、陈皮各3克，白芍、香附各10克，用开水泡10分钟，温服。此方适合用于下焦虚寒、气血不畅导致的痛经。此外，对于妇科炎症，取小茴香15克，煮水外洗局部，配合用药，也可加速疾病康复。
需注意的是，研究表明多食茴香有损伤视力的副作用，不宜短期大量使用，每天应以10克为上限。小茴香性燥热，适合虚寒体质食之，阴虚火旺者则不宜。此外，过敏体质者也不宜服用。▲
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