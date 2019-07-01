高脂饮食潜在危害添证据

浙江大学生物系统工程与食品科学学院教授李铎课题组开展了一项为期半年的全食物供给随机对照试验。试验发现，高脂肪低碳水化合物饮食对健康人肠道菌群、粪便代谢物及血浆炎症因子产生不良影响，为高脂饮食的潜在危害提供了基于中国健康人群的证据。该研究成果近日发表在国际期刊《肠道》杂志上。

这项研究由浙江大学与解放军总医院合作完成，历时3年，全食物供给干预长达6个月，共有307名非肥胖健康志愿者参与试验。研究人员为志愿者提供包括饮品在内的一日三餐。全食物供给的随机对照试验，最大程度保证了志愿者摄入的是研究设计的宏量营养素比例。志愿者被随机分成3组，分别接受总脂肪和总碳水化合物比例不同的膳食，蛋白质供能比3组保持一致。其中，低中高组脂肪供能比分别为20%、30%和40%，相应的碳水化合物供能比分别是66%、56%和46%，蛋白质供能比均是14%。通过为期半年的干预，探究这3种膳食对健康非肥胖志愿者代谢疾病风险因子及宿主—菌群共代谢的影响。

研究人员介绍，膳食脂肪和碳水化合物摄入比例与代谢性疾病风险因子的关系一直是营养学界争论的热点。一些国家在糖尿病患者、慢病患者人群中，通过短期干预，发现高脂肪低碳水化合物饮食对慢病患者的糖代谢指标有一定改善作用，据此认为白米饭可能是引起糖尿病、心血管疾病等代谢性疾病的罪魁祸首。

而试验发现，高脂肪低碳水化合物饮食对健康人肠道菌群、粪便代谢物及血浆炎症因子产生了不良影响，长期摄入高脂膳食可能对人体健康带来潜在危害。“我们的研究表明，在病人身上获取的数据不能用于作为健康人的膳食指南依据。”李铎说，“30年前我国膳食结构中碳水化合物占了能量摄入的70%左右，代谢性疾病的发病率却远低于现在。” （通讯员林洁 柯溢能 记者宋黎胜）