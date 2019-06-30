金龙鱼1:1:1舞出好比例2019人民广场舞厦门站开启

6月26日，由人民网人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛厦门站在湖里万达广场火热开赛。

六月的厦门，酷热难耐，然而却无法阻挡现场参赛选手们的激情昂扬。参赛选手在导师的指导下跳起金龙鱼热门舞曲《1:1:1舞出好比例》。欢快的节奏以及火热的比赛现场吸引过路人群的目光，推婴儿车的奶奶、怀抱宝宝的妈妈、牵着孩童小手的父母，都被广场上的高涨情绪所感染，纷纷停下脚步驻足观望。

此次参赛的队伍服装造型各有特色，带来了风格多样、形式新颖的舞蹈，藏族、瑶族等少数民族舞蹈轮番上演，灵动的舞姿吸引观众目光。

队员们年龄段大多已五六十岁，但在动作完成度上都表现出超高水平，每一次跳跃、旋转，都很有力度又扎实稳重，将广场舞的律动与活泼展现得淋漓尽致，舞出了欢乐，更舞出了健康。

连后舞蹈队《幺妹十三寨》

兰轩舞蹈队的啦啦操表演《大家一起来》

厦门市排舞协会副会长吕璇作为现场评委对选手们的服装、妆容、舞蹈动作进行了点评，并且对有机会进入决赛的选手们提供了全方位的建议和指导。她称赞道：“参赛队员们的肢体语言和表情都很到位，有的队伍在动作的流畅中也注意到了眼神的交流和互动，绝大多数队伍舞蹈的整体编排和表现力都很棒。”同时她也希望这样充满活力、丰富人们生活的舞蹈能得到越来越多人的关注和喜爱。

参赛舞队老师全程拍摄比赛现场

在厦门站赛场内，有位大爷吸引了大家的目光，他是舞队老师，专程赶来陪伴参赛的队友们，不光为队员们提供生活保障，还全程拍摄比赛现场，将队员们的舞台表现记录下来剪辑成片，为了日后加强学习，提高水平。为了找到最佳拍摄角度，他蹲守在舞台各个位置，用心拍摄，不漏掉每一个镜头。

“我们的团队很有凝聚力，不少人都要照顾孙子的，但每次通知有排练、有活动，大家都会克服困难赶来参加训练。这次来现场看到各家参赛队伍的精神面貌都特别好，我很喜欢广场舞，也希望广场舞能得到越来越多人的支持，老年生活就应该这样丰富多彩，很不错。”老先生说。

七岁参赛小选手

除了大爷大妈们，还有一位七岁的小朋友尤为引人注目，作为舞队队员她跟着跳广场舞的奶奶一起参加比赛，奶奶说，自己喜欢广场舞，没想到孙女看着看着也学会了跳，现在不光能跳广场舞，鬼步舞等不同舞种也不在话下，一学就会。

老少齐聚赛场“比舞”，充分展现了厦门这座年轻城市的活力与魅力。据了解，厦门市一直以来重视体育建设，厦门也拥有着自己独一无二的奥运资源——厦门奥林匹克博物馆，厦门奥林匹克博物馆是由国际奥委会和中国奥委会批准成立的中国第一家奥林匹克专题博物馆。同样也在一直积极助力全民健身事业发展的还有金龙鱼1:1:1黄金比例调和油，从2008年北京奥运会食用油独家供应商，到2011年世界大运会，以及2017年全运会等多个国际国内顶级赛事，到2018年成为三届奥运会粮油产品独家供应商，一直坚持希望能够向广大百姓更好地宣传运动精神和健康的生活方式。

参赛选手在金龙鱼游戏互动区拍照留念

排队参与套圈游戏

所以在活动现场，观众们不仅可以大饱眼福，还能够大饱口福，赛场周边设有金龙鱼游戏互动区，吸引大家参与套圈赢取金龙鱼调和油，大厨还在现场用金龙鱼调和油烹制出美味食物，将“吃动均衡”和1:1:1膳食脂肪酸均衡的健康营养理念深入人心。

参加第二天初赛的舞队现场合影

据悉，本次比赛共分两个阶段，前三天为初赛，通过“规定曲目”和“自选曲目”双重累计积分，评选出20支队伍进入决赛。决赛中产生的冠军队伍将获得晋级，参加年底在北京鸟巢举办的全国总决赛。