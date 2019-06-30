保护脑血管戒烟戒酒戒熬夜
复旦大学附属中山医院神经内科副主任医师 冯国栋 住院医师 郭 岑
脑血管病泛指脑部血管的各种疾病，以脑梗死和脑出血最为常见。脑血管病一旦发生，即使立刻送医院治疗也往往会留下后遗症，所以，预防发作远比治疗重要。预防和管理脑血管病的关键在于，生活方式的调整和危险因素的控制。
生活方式管理方面，首先要戒烟、戒酒、戒熬夜。烟酒都是脑血管疾病的独立风险因素。熬夜会使人长时间兴奋，导致交感神经紧张，血压升高，心率加快，损伤心脑血管功能，甚至引发猝死。其次要注意饮食平衡、情绪平静、活动平稳。饮食以低盐、低脂、适量碳水化合物、丰富维生素为原则，多吃蔬果、糙米、全谷类及豆类等。保持心情舒畅的同时，要避免过度兴奋、激动，易怒、焦燥等不良情绪会促使病情进展，应尽量规避。身体活动需根据身体情况选择，以不过度疲劳为度，进行散步、体操、打太极拳等有氧运动，可促进血液循环。
危险因素控制有两方面：控制“三高”和治疗心脏病。伴有轻度“三高”的脑血管病患者可通过饮食和运动控制，严重持续的“三高”必须用药物控制。“三高”控制重在平稳达标，患者用药、停药、换药需严格遵循医嘱并定期随诊，避免快速降压、降糖等情况发生。此外，心脏疾病会直接影响脑血管疾病的发展，对心脏瓣膜病、心房颤动、卵圆孔未闭等脑血管病的高危心脏疾病应考虑手术治疗。
对于发病后的脑血管病患者而言，需以药物治疗为主，一般使用抗血小板药物，例如，阿司匹林、氯吡格雷等。康复锻炼也是不可忽视的辅助管理措施，尤其是有明显后遗症的患者，应尽早进行康复训练，提高肢体运动功能，防止肢体挛缩和步态异常。有些患者会吞咽困难，要小口慢饮，预防饮水呛咳引起吸入性肺炎。
最后，“三高”、肥胖或长期饮酒、吸烟、熬夜的人群平时可做一下发病风险症状评估，以“120口诀”自测：“1”张脸（不对称，口角歪斜）；“2”只胳膊（平行举起，单侧无力）；“0（聆）”听语言（言语不清，表达困难）。若发现有上述任何一种症状，应及时就诊。▲
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