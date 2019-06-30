受访专家：重庆大学附属肿瘤医院肿瘤内科主任 王东林

说起息肉，上到鼻腔、声带，下至胆囊、直肠，凡是有黏膜的地方都可能生长。不少人认为，息肉是癌症的“近亲”，查出息肉就紧张害怕。重庆大学附属肿瘤医院肿瘤内科主任王东林说，其实，息肉本身是良性的，只有部分可能癌变。

肠息肉：腺瘤性，要切除

肠道息肉在临床最为常见，它是局部黏膜增生、增厚形成的隆起样病变，分为增生性、炎症性和腺瘤性息肉三种类型。其中腺瘤性息肉占比约30%，有癌变倾向，而增生性和炎症性息肉一般不会癌变。

增生性和炎症性肠息肉与慢性炎症有关，少数在炎症控制后可能会消退或自行脱落，极少癌变；腺瘤性息肉的形成可能与炎症及遗传因素有关，有明显恶变倾向，是公认的癌前病变。资料表明，腺瘤的癌变率约为1.5%~10%，80%~95%的大肠癌是从腺瘤性息肉演变而来，整个癌变过程需要3~5年甚至更长时间。

腺瘤性息肉癌变与多种因素有关，如病理类型、年龄、息肉的形状和大小等。数据显示，腺瘤性息肉越大，其癌变的可能性越大：直径小于1厘米者癌变率约1%~3%，直径1~2厘米者癌变率约10%，而直径2厘米以上者癌变几率约为50%；息肉直径较大且形态不好如基底较宽、表面糜烂、溃疡和绒毛较多者，要高度怀疑癌变。另外，年龄大于50岁者癌变率明显升高；多发性息肉，如家族性腺瘤性肠息肉病是一种遗传性疾病，与5号染色体APC基因突变有关，肠道内可见成百上千的息肉，几乎最终都会发生癌变。有这种家族史的病人中青年时就易癌变，建议从12岁就开始进行肠镜检查，直至40岁，宜尽早手术切除。

肠道息肉大多无症状，少数可能会有大便不规律、黏液便和便血等。肠道息肉需要肠镜检查确诊，检查时见到单发、较小、带蒂、表面光滑、活动度好的息肉多为良性，这些息肉可考虑肠镜下切除。如果息肉为多发、广基，特别是直径大于2厘米、黏膜下扁平、表面有出血或溃疡，往往提示恶变，应尽早手术切除。

预防肠息肉，日常饮食就要以三餐规律、易消化、富含植物蛋白、维生素为原则，多吃新鲜蔬果，尽量减少腌制食品的摄入。

胃息肉：有幽螺，及时治

胃息肉较肠息肉少见，也分为炎性、增生性和腺瘤性三类，90%为增生性息肉，胃腺瘤性息肉较少见，约占10%。

增生性息肉多位于胃窦部及胃体下部，癌变率较低，仅0.3%~0.6%。尽管癌变可能性小，如果直径大于1厘米，最好手术切除。

腺瘤性胃息肉多发于胃窦部，颜色往往较周围黏膜红，约占胃息肉的10%，癌变率可达50%，尤其是大于2厘米的情况下。有些家族性肠息肉病也会累及胃部，癌变几率较大。

如果胃息肉直径小于1厘米，且数目较少，可定期监测。若同时合并幽门螺杆菌感染，就要及时治疗；直径在1~2厘米之间，且数目较多、无蒂，建议切除；直径大于2厘米，一定要及时切除干净。患者如果出现消化不良、腹部疼痛或不适、恶心、慢性腹泻等症状，最好及时行胃肠镜检查，以防癌变。

年龄大于50岁，有家族史、长期服用大量非甾体抗炎药、经常食用过冷、过热、辛辣等刺激性食物、长期饮酒、爱吃烧烤、工作压力大的人群都可能被胃息肉“青睐”，最好每年做一次胃肠镜检查。这些高危人群还要避免各种刺激性食物，如烈性酒、浓咖啡、浓茶等，同时少进食过酸、过辣、过咸、过热、过分粗糙的食物。

胆囊息肉：长得快，做手术

胆囊虽然小，但容易被腔内的“小凸起”困扰。胆囊息肉的发生可能与慢性胆囊炎、胆囊结石和胆固醇代谢紊乱有关，多半要通过影像学检查才能发现。

不少学者认为，胆囊息肉的大小与良恶性有关。其中，腺瘤性胆囊息肉最危险，占胆囊息肉的0.82%，癌变率约10%。无蒂息肉（包括局限性胆囊壁增厚、厚度大于4毫米）也有恶变风险。

要清理胆囊息肉，就要切除整个胆囊。因此，临床上多建议患者定期观察。无症状、直径小于1厘米的息肉，绝大部分为良性；多发、直径大于1厘米、短期快速增长的息肉，或伴有明显胆绞痛或胆结石、消化不良、腹部疼痛等症状，应尽早行胆囊切除。

年龄大于50岁、原发性硬化性胆管炎、肥胖、高脂血症、高胰岛素血症、肝硬化、上消化道和胆道解剖异常等，是胆囊息肉的好发因素，这部分人群要定期进行超声检查。

生活中，大家应注意清淡饮食，少吃高脂肪、高热量食物，减轻胆囊负担，多吃果蔬，戒烟限酒，预防胆囊结石。

鼻息肉：鼻出血，要警惕

老是鼻塞、流鼻涕，有时还会脸面疼，排除感冒、过敏，有可能是长了鼻息肉。鼻息肉是鼻腔或鼻窦黏膜上，突出于表面的增生组织团，常发于双侧，多是各种鼻病的继发症或并发症。有鼻息肉的患者会有持续性鼻塞、鼻黏膜充血等表现，随着息肉长大而加重；严重情况下，息肉会影响呼吸，引发嗅觉障碍、头痛、记忆力下降等。

鼻息肉以炎性息肉居多，极少数会发生癌变，确切的癌变几率没有相关统计和报道。如果患者年龄较大，并伴有鼻出血，可能有癌变风险，应提高警惕。

目前，治疗鼻息肉最有效措施是及时治疗炎症、控制症状；较小的鼻息肉，可通过药物治疗控制生长；对反复发作或症状明显的鼻息肉，手术切除是主要方法。

中青年、患有慢性鼻炎等鼻部疾病、易过敏的人群，最容易被鼻息肉困扰，尽早诊治是预防的第一步。此外，工作生活环境中保持空气新鲜，也是对鼻子的一种保护。

声带息肉：癌变少，常润喉

声带息肉多在喉镜检查时发现，与长期发声不当有关，也可继发于上呼吸道感染、感冒、急慢性喉炎等炎症，教师、播音员等是高危人群。这种息肉最主要的临床症状是声音嘶哑，癌变率很低。手术切除是最有效的治疗，但可能会损伤声带，影响发声。当息肉过大阻塞呼吸道，或较为严重时，医生才会建议手术。

日常生活中，常说话的人切记不要大声说话，常喝热水或胖大海、罗汉果茶滋润喉咙；保证声带的充分休息，避免长时间说话；戒烟、忌刺激性食物；有条件的，进行专业的发声训练。（记者 王冰洁）