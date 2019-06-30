辽宁读者牛女士问：现在市场上有一些黄瓤西瓜，有人说那是转基因的，真的吗？

中国科学院植物研究所植物学博士史军答：实际上，西瓜的果肉颜色是由多个基因控制的。目前的研究表明，至少有3个基因控制着瓜瓤的色彩。每个位点都有2~3个等位基因。正是这些等位基因让瓜瓤有了缤纷的色彩。野生西瓜和栽培西瓜的瓜瓤，从白色、淡黄色、亮黄色到粉红，橙红和大红一应俱全。所以，完全没有必要用转基因技术去改变瓜瓤颜色。

30年前，在我老家山西一带，西瓜里面黄瓤瓜还占相当比例。那时大家都喜欢红瓤瓜，导致黄瓤瓜消失过一段时间。最近又有一些特殊的黄瓤瓜“复活”了，比如，一种叫金小凤的品种开始在市场上流行。

中国农业科学院郑州果树研究所的一项研究表明，红瓤瓜的中心甜度要高于黄瓤瓜，其中白肉型的含糖量分布在5.0%左右，黄肉型8.5%左右， 红肉型 10.0% 左右。从整体水平看，红肉类型的果实含糖量明显高于白肉类型。这可能是长期选择的结果，因为白肉的主要是籽用瓜，红色的才是肉用瓜。▲