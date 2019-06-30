久坐看电视比久坐办公更“伤心”

新华社电 美国一项研究显示，相比久坐办公，久坐看电视对心脏危害更大。

哥伦比亚大学研究人员对密西西比州杰克逊市超过3500名成年人平均随访8.5年后得出上述结论。与从来不坐着或很少坐着办公的人相比，“经常或总是”久坐办公者患心脏病和死于心脏病的风险没有增加；与日均看电视少于2小时的人相比，日均坐着看电视超过4小时的人患心脏病风险增加50%。

日均坐着看电视超过4小时的人如果平均每周运动大约150分钟且达到一定运动量，与坐着看电视少于2小时的人相比，患心脏病或死于心脏病的风险不会更高。

研究人员在最新一期《美国心脏病协会杂志》刊载的文章中写道，不清楚为什么久坐看电视对心脏的负面影响超过久坐办公。他们猜测，这也许与人们常在进餐时看电视相关。但是，研究人员说，研究对象限于一地，没有覆盖所有人种，不清楚结论是否普遍适用。