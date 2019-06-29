草菇荠菜汤，护肝降压
第三军医大学营养与食品研究中心副教授 常徽
草菇荠菜汤鲜嫩清香、色味搭配，具有清热和脾、益气平肝、降糖降压等功效，是夏季解暑祛热的良食佳品。具体做法如下，取新鲜草菇200克，荠菜50克，瘦猪肉50克，生姜、食盐、橄榄油适量。草菇洗净切片，芥菜洗净切段，生姜切丝，瘦肉剁成末。坐砂锅放入适量清水，倒入姜丝，大火烧开，滴加少量橄榄油，倒入草菇片，加盖焖煮2分钟；开盖加入肉末和荠菜，煮熟即可，加少量食盐调味。
中医养生认为，草菇具有消食祛热，补脾益气，清暑热，降血压等功效。草菇含有丰富的维生素C，可预防牙龈出血，促进创伤愈合，而且促进铁的吸收，养血益气；草菇中钾、镁、硒等矿物元素较高，能促进人体新陈代谢，提高机体免疫力；另外草菇中的膳食纤维可以减慢人体对糖类的吸收，抑制餐后血糖的快速升高，是糖尿病患者的良好食品。荠菜有清热和脾、利水消肿等功效。荠菜中维C的含量比柑橘还要高，钙、钾、铁等含量均是大白菜的5倍以上，远高于普通蔬菜，丰富的矿物质能够壮骨养血，增强身体机能，保持年轻活力。另外，荠菜还含有大量的粗纤维和黄酮类物质，能够降血脂、保护心血管、抑癌抗癌，而且抑制毒物的吸收，促进毒物在肝脏的代谢排出，保肝护肝。
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