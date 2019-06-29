圆白菜食疗高手
中国人民解放军陆军总医院高级营养配餐师 于仁文
圆白菜，别名包心菜、卷心菜，不仅营养丰富，富含B族维生素、维生素U、维生素K、维生素C、膳食纤维和钙等营养素，还有很好的食疗效果。
辅助降胆固醇。圆白菜中丰富的B族维生素、维生素C、膳食纤维，可帮助肠胃蠕动，促进排毒、排便，降低血液中胆固醇的浓度。
减脂。圆白菜中的丙醇二酸，能抑制糖类转换为脂肪，减少脂肪在人体内堆积，是天然的“减肥良菜”。
减轻胃病。圆白菜含有维生素U，有保护肠胃黏膜的效果，能帮助预防十二指肠或胃溃疡。另外，维生素U具有解毒功效，对因经常应酬喝酒或宿醉引起的胃胀有一定的缓解作用。
降低患癌几率。圆白菜还含有微量元素钼，能减少人体产生亚硝胺；含有的萝卜硫素、异硫氰酸盐，有抑制细胞突变的功效，这些养分都能降低人体发生癌症的几率。
建议做圆白菜时，不要采用水煮，容易使其中的养分流失；如果用油炒，可留下水溶性的B族维生素、维生素C、维生素K和矿物质，但维生素C不耐高温，所以不宜炒得过热或过久。▲
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