番茄有4个好搭档，降压又营养

你是不是已经吃腻了番茄炒蛋？今天我来给大家介绍四种番茄炒菜的好搭档。

番茄烧茄子，解腻又不酸。茄子爱吸油，番茄则不同，这道菜融合番茄的酸和茄子的嫩，既去除红烧茄子的油腻，又中和了番茄的酸味。

番茄炒菜花，开胃又消食。番茄的酸能促进菜花中富含的小分子营养物质如叶酸、钙、硒等的吸收。与富含类黄酮、花青素的西兰花搭配也是不错的选择，能加倍防癌。

番茄炒马铃薯，降压又消肿。二者都含有丰富的钾和维生素C，钾能促进钠的排出，从而有降压、利尿、消肿的作用。

番茄炒虾仁，好看又营养。番茄富含番茄红素，虾仁富含优质蛋白，搭配营养更丰富，色泽口感俱佳。▲（济南大学营养学副教授 綦翠华）