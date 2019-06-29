很少吃肉，为啥血脂还高

内蒙古读者周先生问：我今年65岁，连续三年体检都发现甘油三酯偏高，血压、血糖正常。我平时油和肉吃得都不多，血脂为啥还会高？

东南大学附属中大医院老年科主任医师邹继红解答：根据描述，判断您患的是高甘油三脂血症。该病病因较多，包括糖尿病、肾脏疾病、甲状腺功能减退症、肥胖、脂肪营养不良（脂肪代谢障碍）、高尿酸血症、性激素影响、生活方式及基因异常等。约80%的痛风患者有高甘油三酯血症；反之，高甘油三酯血症患者亦有80%患有高尿酸血症。治疗上，甘油三酯升高的程度不同，其防治目的与策略也有所不同。

1.边缘升高（1.7~2.26毫摩尔/升）：积极改善生活方式，如控制饮食、限制饮酒、适量运动、减轻体重等。2.轻中度升高（2.27~5.64毫摩尔/升）：应给予药物干预，根据其血脂谱情况可单用或联合使用他汀类、贝特类或烟酸类药物。3.严重升高（>5.65毫摩尔/升）：主要治疗目的是尽快降低甘油三酯水平，预防发生急性胰腺炎，可选用贝特类或烟酸类调脂药物。

预防上，一要控制体重，超重或肥胖的患者体重降低5%~10%，甘油三酯可降低20%左右。按照我国居民的标准，体质指数（BMI）≥24为超重，BMI≥28为肥胖，患者应力争让BMI正常，或1年内使体重降低至少10%以上。二要合理饮食，控制饮食总热量、限制碳水化合物与脂肪摄入、增加蔬菜和优质蛋白摄入。三要限制饮酒，酗酒是导致甘油三酯升高的常见原因，应该限制摄入。四要适量运动，规律性的体力运动有助于减轻体重，还可直接降低甘油三酯。五要戒烟，可降低甘油三酯，显著降低患者心血管疾病整体风险性。▲