吃饭塞牙 可能是5种牙病闹的
吃饭时塞牙是生活中一件不起眼的小事，很多人不在意。殊不知，经常塞牙其实是一些牙齿疾病的先兆。
牙龈萎缩 随着年龄的增长或患有牙周炎等，牙龈会逐渐萎缩，导致牙缝变大，食物容易嵌进去。
智齿 智齿萌生时，由于空间不足，往往侵占邻近牙齿的空间，容易卡住食物。
龋齿蛀牙 如果龋齿不及时治疗，形成“虫洞”，食物会嵌进窟窿里，引起塞牙。
牙齿缺失不齐 牙齿出现缺失、错位、参差不齐等现象，可能导致吃饭塞牙。
牙齿磨耗 牙齿磨耗后，牙齿边缘或牙尖会变得锋利，咀嚼时会将食物中的纤维挤进牙缝中。
塞牙后要先使用牙线处理，如果塞牙很严重，要及时到医院就诊，根据情况进行适当处理。如填充龋洞、拔除智齿、镶复或牙周治疗等，才能有效解决塞牙的毛病。
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