杨仕成
职称：副主任医师
长沙阳光医院外科腹腔镜专家
中华医学会湖南外科分会会员
个人简介：
1989年毕业于衡阳医学院，具公立二级医院普外科临床及管理工作十多年。先后在湖南省人民医院、中南大学湘雅附二医院，南华大学附属第一医院等三甲医院进修宫腹腔镜。2000年至今从事宫腹腔手术诊疗至今已有17年临床经验，是湖南省最早使用宫腹腔镜手术帮助不孕不育、妇科患者解除病症手术专家之一，近20年的临床经验对宫腹腔镜、三镜一丝、四镜一丝手术有独到的见解经验丰富。
专业擅长：
可开展输卵管结扎复通端端吻合术、输卵管间质部堵塞难度极高的输卵管宫角植入术、腹腔镜下盆腔粘连分解、肿瘤剥离等不孕不育及妇科手术。
——杨仕成
时刻鞭策自己注意手术规范性 患者永远是第一位的
“腔镜手术热，很多基层医院医生也在学习推广，但是必须强调的是首先要确保能够高质量地完成手术治疗。”杨仕成表示，必须高度重视适应征的把握，即便是输卵管粘连、妇科肿瘤类病患开展腔镜手术，也需要注重手术的安全性以及对患者的创伤，增加手术成功几率，不要盲目的为了“手术做的漂亮”更不能为了“炫技”而盲目减孔，手术医生的职责应该是在解决问题的同时，尽最大努力减少患者痛苦与经济负担。杨主任表示，技术的可行性不等于治疗的合理性，在追求技术进步的同时，始终不能忘记安全、规范这一前提。”
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