★ 内分泌不孕生殖专家

★ 师承同济大学附属医院试管中心主任纪亚忠教授

★ 长沙阳光不孕不育医学研究所促排卵辅助生殖中心带头人

★ 中华医学会生殖医学分会成员

个人简介：

从事妇产科工作三十多年，师承同济大学附属医院试管中心主任纪亚忠教授，攻于内分泌不孕研究，巧妙创新试管促排卵技术，并应用到自然受孕中。通过采用“内分泌调理+可控促排卵”技术非手术治不孕。

专业擅长：

善于运用可控促排卵术治疗多囊卵巢综合症、排卵障碍、卵巢早衰、月经失调等内分泌失调性不孕以及子宫肌瘤、卵巢囊肿等引发的不孕不育症。

技术优势：

通过模拟人体激素水平进行针对性用药，调节不孕患者的内分泌功能及卵巢功能，规避大量促排对卵巢功能的刺激，一个促排周期精准控制优质卵子数量在1－3枚内，稳抓受孕成功的关键点，增加自然怀孕几率。

仁心仁术

吴银娥常说：呵护每个女性当妈妈的权利是我们生殖科每个医生的责任。前来看诊的患者常常在这样的细心开导下深受鼓舞，重燃孕育生命的信心。面对孕育成功千里迢迢来报喜的家庭，吴银娥总是热诚接待，衷心祝福，同时也不忘邀请好孕分享经验，把好孕带给正在接受助孕的家庭，体贴程度让无数患者动容。

品质行医，精致生活

罕见病例：助孕１米３镜面人

在长沙阳光医院有这样一位特殊的妈妈——农庆玲，她是罕见的镜面人（“镜面人”的发病率为百万分之一，这种患者怀孕的可能性几乎为0），这位阳光妈妈患有子宫畸形和排卵障碍，结婚六年都没能怀孕。

在吴银娥的精心诊疗下，采用可控促排卵术治疗，成功怀上了宝宝。

医之为道，非精不能明其理，非博不能致其得。

——吴银娥