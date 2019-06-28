专家提醒；高血压患者需定期测量血压、坚持药物治疗

5月17日世界高血压日，浙江省中医院在医院门诊大厅面向广大高血压患者和公众举办了“五月血压测量月（May Measurement Month，MMM）”项目暨“#BecauseIsayso”（#为爱发声#）公益义诊宣教活动。

目前，高血压作为世界范围内最常见的重大慢病之一，是心脑血管疾病的“无声杀手”，不仅致残率与致死率高，而且严重消耗有限医疗资源，给家庭和社会带来沉重负担。“在我国，高血压患病率为23.2%且逐渐趋于年轻化，预计患病人数已达 2.7 亿，平均每四人就有一个患高血压，然而我国高血压的知晓率、治疗率和控制率仍于较低水平。

根据Circulation发布的中国高血压最新数据，根据我国“十二五”高血压抽样调查（CHS）最新结果，我国≥18岁成人高血压患者的治疗率、及控制率仅为40.7%和15.3% 。而患者在症状减轻后自行停药，是导致高血压患者心血管不良事件发生的主要诱因之一。

面对这样的情况，浙江省中医院心内科主任邱原刚表示：“高血压一经确诊，绝大多数患者需要终生坚持药物治疗。不少广告或自媒体宣称，某种药物、高科技产品、保健食品或保健仪器能根治高血压，不需要再吃降压药，这些都不科学，不要轻信。高血压危害极大，不容等闲视之。血压控制的最低要求是达到140/90mmHg以下，对多数人而言是更低一些更好。”

据了解，“五月血压测量月（May Measurement Month，MMM）”项目是由国际高血压学会（ISH）联合世界高血压联盟（WHL）及柳叶刀高血压委员会（LCH）共同发起的全球血压知晓活动。而“#BecauseIsayso”（#为爱发声#）公益活动由中国高血压联盟及上海市高血压研究所共同发起、中国高血压联盟主席王继光亲自牵头、施维雅中国大力支持。旨在通过义诊、患者疾病教育宣传等形式，呼吁高血压患者和公众对定期测量血压的重视，共同关注血压健康。

义诊活动期间，浙江省中医院心内科医生朱敏在高血压患者教育课堂向前来参与的广大患者讲述的高血压日常健康生活的注意事项，并参与义诊。