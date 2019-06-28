专家：高血压的治疗目标不仅是降低血压数值

40年前，世界卫生组织和国际心脏病学会联合会决定将每年的5月17日定为“世界高血压日”，旨在引起人们对防治高血压的重视。

今年高血压日期间，南昌大学第一附属医院心血管内科党支部、南昌大学第一附属医院团委大力主办，大院街道党工委、大院街道院二社区党委协办，“不忘初心 牢记使命，在职党员进社区活动——预防控制高血压专题讲座及义诊”活动展开。结合“五月血压测量月（May Measurement Month，MMM）”项目暨“#BecauseIsayso”（#为爱发声#）公益义诊宣教活动，面向广大高血压患者和公众开展针对高血压疾病的科普教育宣传和义诊服务。

据了解，我国高血压患病人数达到2.7亿，一项大型研究调查结果显示，仅6%的患者血压得到了控制，形势相当严峻，普及高血压防控知识和加强高血压管理，责任重大，刻不容缓。

谈到不规范治疗对高血压患者引发的危害时，南昌大学第一附属医院心内科主任、江西省高血压研究所副所长郑泽琪表示：“高血压如果不及时控制，后果很严重，卒中、心梗等一系列并发症，特别要强调：高血压没有症状，不代表没有危害，它会慢慢破坏心脑肾器官。所以高血压的及时防治是需要规范管理的，饮食、作息以及药物治疗等多方综合管理。要坚信，在医生和患者共同努力下，高血压是可防可治的。”

而对于高血压的治疗目标，郑泽琪也提出了更为明确的解释：“高血压的治疗目标不仅仅降低血压数值，更重要的是防止高血压所导致的心、脑、肾等重要脏器的损害，延缓心脑血管疾病和肾脏疾病的发生或进展，最大限度地降低其致残率和致死率。”

“#BecauseIsayso”（#为爱发声#）公益活动由中国高血压联盟及上海市高血压研究所共同发起、中国高血压联盟主席王继光亲自牵头、施维雅中国大力支持。项目于5月17日在北京正式启动，旨在通过义诊、患者疾病教育宣传等形式，呼吁高血压患者和公众对定期测量血压的重视，共同关注血压健康。项目在全国范围内50余个城市，300多个的企业、地标、医院、药店内进行高血压疾病的患教和义诊活动。