山东大学齐鲁医院举行“18以上知血压”义诊活动

2019年5月17日是第15个世界高血压日，上午时分，山东大学齐鲁医院心内科在山东大学齐鲁医院华美楼前举行了“世界高血压日”主题义诊等系列活动。高血压是心脑血管疾病的重要危险因素，是最常见的心血管疾病，常被称为影响人类健康的“无声杀手”，因此世界高血压联盟把每年的5月17日定义为“世界高血压日”，从而更好的宣传高血压。在中国医师协会高血压专业委员会、中华医学会心血管病分会、中国高血压联盟、中国医疗保健国际交流促进会高血压专业委员会、海峡两岸医药卫生交流协会高血压专业委员会、国家心血管病中心高血压医联体中心、中国高血压达标工程认证中心、山东省心功能协会等组织的支持和倡议下，山东大学齐鲁医院心内科联合保健科于5月17日世界高血压日开展主题为“18岁以上知血压”的大型联合义诊活动。

义诊自上午九时进行至十一时。齐鲁医院心内科季晓平副主任、卜培莉教授、钟明教授、贺红教授、胡琴教授、吕慧霞教授、王颖教授、杨瑞雪教授、提蕴教授、心内科门诊和各病房护士长、心内科研究生等20余人及保健科高海青教授、刘向群教授、张红雨教授、沈琳教授、 保健科护士长等均参与了本次义诊，为前来义诊的患者测量血压、介绍普及高血压相关知识。

活动现场气氛热烈，前来咨询的高血压患者及家属络绎不绝，参加义诊的医护人员和研究生们在烈日炎炎下给予就诊者规范的测量血压、专业的用药指导和耐心的解疑答惑，并通过发放宣传资料等向前来就诊的患者及市民宣传高血压病防治的专业知识、使前来参加义诊的患者了解了血压的相关知识，对高血压这一疾病也有了更正确更深刻的认识。此外，齐鲁医院心内科还为患者安排了体重、尿微量蛋白、血脂、血糖、尿酸及颈动脉斑块的筛查等项目。义诊活动历时两个小时，共接诊患者200余人。参与活动的患者对本次活动给予了高度的赞扬。

在华美楼义诊活动结束后，心内科卜培莉和倪梅又分别在齐鲁医院病房楼的医生办公室内为部分住院患者和家属进行了两场高血压科普讲座，两场讲座分别普及介绍了高血压的夏季防治与高血压合并冠心病的防治策略。

卜培莉介绍，根据中国高血压调查最新数据显示，2012-2015年我国18岁以上居民高血压患病粗率为23.2%，但相应的18岁以上人群中知晓率、治疗率和控制率分别为51.5%，46.1%和16.9%，因此提高人民群众对于高血压的认知是十分重要的。自2016年以来，世界高血压日主题均为“知晓你的血压”一般推荐35岁以上人群每年监测，知晓自己的血压。但今年，主题变成了‘18岁以上知血压’，说明高血压年轻化趋势显著，也说明早筛查、早发现、早干预的重要。”根据2018年欧洲高血压指南提出的凡是18岁以上的人群均应进行血压监测，今天世界高血压日的主题就是“知晓你的血压”，要让更多的人知道自己的血压，让更多的高血压患者接受治疗。

卜培莉强调，正确测量血压很重要，可以诊断高血压，评估高血压的严重程度，观察高血压的治疗效果，预测心脑血管病发生的危险，还可提高患者治疗依从性，减少急性事件的发生。

我们不仅要知晓血压，对高血压患者，还要了解是否存在高血压的危险因素如血糖高、血脂高、超重等、知晓是否出现了靶器官损伤如左室肥厚、颈动脉斑块及微量蛋白尿等，是否出现了心脑肾血管等并发症等。这需要对高血压患者进行积极的筛查。今天在义诊现场也安排了这方面的筛查，目的在于提高患者对高血压危险因素和靶器官损伤的认知和重视。

卜培莉还提示大家，有高血压家族遗传史的、体重超标的、精神紧张压力大的、膳食不合理的、有长期饮酒吸烟史的人群要提早注意，预防高血压疾病的发生。目前来说，最主要的是改善生活方式，包括“限盐减重多运动，戒烟限酒心态平”六个方面。一旦得了高血压病，就要到正规医院接受规范治疗。

另外，卜培莉提醒，通过降压能够降低心、脑、肾疾病的疾病发生率，这是控制血压最主要的目标。高血压患者，最主要的是要改变不良的生活方式，合理规范用药，要长期坚持用药，定期随访，达到血压小于140/90mmHg的总体目标值。

通过宣传活动，将在一定程度上提高了群众对高血压的认知水平及防治意识，增强了自我保健意识，形成主动测量并定期监测血压的健康理念，以便做到高血压的早发现、早诊断、早治疗，对预防高血压的发生、减少高血压的并发症，降低心脑血管事件积极的作用。