河南省息县启动“心健康公益行动”
6月21日，“心健康”公益行动计划暨“溶·会贯通”STEMI规范化院前溶栓全国巡讲项目在息县第二人民医院举行。
本次巡讲针对“溶栓治疗的并发症，适应症和禁忌症以及建立高效救治网络”进行了深入探讨。信阳市中心医院袁俊强主任、饶琰主任，息县第二人民医院院长马秀华、心内科主任甘玉虎、急诊科主任吴云，医院各科室职工及下辖各乡镇的100余名医护人员参加了本次会议。
会议现场
“心健康公益行动计划”由人民网·人民健康、中国医师协会、天士力控股集团等共同发起，旨在推动心血管病防治工作在全国基层落地。目前已经在全国多个地区开展启动项目及公益巡讲。
马秀华表示，此次巡讲活动在息县地区开展，对于提高息县地区基层医生诊疗水平，降低心血管疾病的发病率和死亡率，惠及基层广大百姓具有重要的积极意义。
息县第二人民医院院长马秀华致辞
随后，袁俊强做了《急性ST段抬高型心肌梗死溶栓治疗的合理用药》解读；饶琰讲解了《STEMI心电图》；吴云分享了《STEMI溶栓路径和落实条件》，甘玉虎探讨了《胸痛中心协同体系建设的必要性》。来自各临床医技科室及乡镇基层医生在会上进行了积极的学习探讨。
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