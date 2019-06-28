日本“莲见疫苗”真能防癌吗？

根据国家癌症中心最新发布的数据，我国每年新发恶性肿瘤病例约392.9万人，死亡约233.8万人，平均每天超过1万人被确诊患上癌症。如果有一种“癌症疫苗”，健康人可以用来预防癌症，癌症患者可以用来防止复发，你会不会去购买？答案是肯定的。近日，在小红书、微博等社交平台以及日本代购群，一种来自日本的“莲见疫苗”颇为红火。不过，记者从多个渠道了解到，“莲见疫苗”并没有那么神奇，至今也并没有获得主流医学认可。业内人士提醒，类似的细胞疗法在全世界来说也尚未成熟，患者或家属要有清醒认识。

“莲见疫苗”未获主流医学认可

“有没有用过莲见疫苗的病友，网上看可以预防癌症的复发，很是纠结，不知道真的假的？”类似的信息在不少网站可见。

到底何为“莲见疫苗”？根据网上公开资料显示，该疫苗“由日本莲见喜一郎于1948年研发而成，并历经数十年发展”“2005年已经在日本正式上市，并获得美国FDA认证，已经有数万人接受了治疗”。记者在小红书、微博等社交平台上看到，关于“莲见疫苗”的介绍大同小异，分为癌症预防型和癌症治疗型，前者可以通过邮寄渠道购买自行注射，后者需要到日本诊所进行私人定制。

“我就六个字：不靠谱，不要打！”针对最近在日本代购群和小红书很火的莲见疫苗，盛诺一家医学部总监庄时利和的态度相当坚决。盛诺一家是国内最早也是目前规模最大的海外医疗服务机构，2018年有超千人通过该机构赴美国、日本等地跨境就医。庄时利和本身也是日本北海道大学神经科学硕士，他告诉记者，早在2016年，即不断有患者来咨询莲见疫苗的事情。经过查证，“莲见疫苗是由珠光会BSL-48诊所提供的一种树突细胞疗法，这个诊所只有6个医生。根据该诊所官网上的说明，这种免疫疗法百分百不能用于健康人群注射。”最关键的一点是，与小红书、代购群里的宣传不同，从1948年开发到现在70多年，莲见疫苗至今还未获得日本厚生省和美国FDA批准。

“该疫苗宣传是可以涵盖各类癌症的预防到治疗，但至今全球各大顶级癌症中心都还没有研发出一种可以预防治疗各类癌症的疫苗。以乳腺癌为例，在日本和美国的乳腺癌治疗指南中，也从未推荐使用莲见疫苗进行癌症复发的预防。”庄时利和介绍，在与盛诺一家合作的日本癌研有明等顶级医院，并无莲见疫苗的身影。

“细胞疗法”未熟先热

莲见疫苗究竟卖多少钱？博主们给出的信息不一。有的说是2.6万元，也有的说是3万多元，通过日本直邮，可以一周到货。

从公开资料可见，去年11月，长沙海关下属的星沙海关，在一个从日本入境邮件中发现18盒共108支“莲见疫苗”，该批疫苗并无卫生检疫审批手续，来源和成分不明，存在潜在健康风险，被海关截留。而早在2016年7月，厦门检验检疫局也曾截获非法入境的生物制品“莲见疫苗”。

“在日本，没有明显证据会带来危害的一些疗法，政府并不会明令禁止。”业内人士指出，有点类似中国的“莆田系”，一般患者很难判断清楚。“但是如果确实能降低癌症复发率，就不会只在一家私人诊所使用，而日本顶级医院却从来不用。”

莲见疫苗宣称可提高多种癌症20%-30%以上的生存率。不过记者在clinicaltrials.gov上搜索“莲见疫苗”以及检测该疗法成效的科研信息，却一无所获。为什么一直未进入主流医学视野，也未能提供权威科研数据的免疫疗法，可以在社交平台如此火爆？业内人士认为，其中不乏商业因素的推动。

2016年4月的“魏则西事件”，让细胞免疫治疗一时间人人喊打。此后，卫生部门紧急叫停，彼时有不少学者呼吁，不能因噎废食就此停止细胞疗法的临床科研。2017年美国药监部门批准诺华CTL019和Kite制药Yescarta两款CAR-T细胞治疗产品上市，令嵌合抗原受体T细胞免疫疗法（CAR-T）非常火热。根据clinicaltrials.gov数据显示，全球共有384个CAR-T相关的临床试验在进行，其中中国就占了一半以上。但另一方面，国内CAR-T产品还未上市，就迎来了第一起CAR-T医疗纠纷诉讼。2018年，一名确诊为弥漫性大B细胞淋巴瘤的患者，在徐州医科大学附属医院接受CAR-T细胞治疗后死亡，家属将医院告上了法庭。

中山大学附属肿瘤医院教授、广州泰和肿瘤医院院长钱朝南告诉记者，目前细胞治疗还在探索阶段，没有成为有公认疗效的治疗方法，对细胞生产的质控要求也非常之高。“国家目前只允许开始细胞治疗的临床试验，但仅限于临床研究，不能向患者收费，也不能用于商业项目。”他指出，学界对细胞治疗寄予厚望，但从实际情况来看，还有许多待解决的问题。例如现在非常火爆的PD-1免疫疗法，有效率在30%左右，研究发现还会有10%存在促进肿瘤生长造成疾病超进展的情况，此外也会有其他过敏反应和副作用。

近年来，关于细胞疗法的政策逐渐明朗。2017年底卫健委会同原国家食品药品监管总局印发《细胞制品研究与评价技术指导原则（试行）》，重新启动细胞治疗产品的研究和注册申请。2019年3月29日，卫健委发布《体细胞治疗临床研究和转化应用管理办法（试行）》公开征求意见。按照这份管理办法，医疗机构开展体细胞治疗临床研究和转化应用实行“备案制”，临床研究项目结束后，可以进行转化应用备案，开启收费通道。

有业内人士指出，目前细胞治疗市场仍存在诸多乱象。“有生物公司私下给病人开展细胞疗法并收取十几万元的费用，最终病情快速恶化，患者死亡后，该公司选择与家属私了。”广州市第一人民医院血液内科主任王顺清在接受记者采访时也表达了担心：细胞治疗是未来很好的方向，但目前细胞产品的质量控制令人担心。

（记者 严慧芳）