保健品消费人群超两成是“90后”

左手枸杞、右手美容仪，啤酒里加点枸杞，可乐里放点党参……这些带点自嘲的调侃对象说的是“90后”，当第一波“90后”开始陆续面对失眠、脱发、油腻发福等问题时，养生也成了出镜率最高的关键词之一。融360发布的家庭饮食调查报告显示，现在营养保健品消费人群已经超两成是“90后”。

保健品上了“90后”购物清单

说起养生、吃保健品，很多人想到的都是中老年人，殊不知，“90后”们也到了要养生的年纪，“保温杯里泡枸杞”已成为“90后”的养生经典场景。

据速途研究院发布的《“90后”养生报告》显示，国内长时间使用保健品的“90后”占比21.9%，有接近一半的“90后”偶尔会使用保健品，而排斥保健品的“90后”群体只占3.9%。

数据显示，“90后”最热衷的养生产品中，阿胶枸杞、养生茶、红枣、蜂蜜等入围前五。根据“90后”最在意的保健品功效可以看出，“90后”十分追求增强身体免疫力。由于女性的养生意识强于男性，因此美容养颜、延缓衰老等方面的功效占比也较高。

根据融360调查显示，营养保健品消费在年龄方面愈发呈现年轻化趋势。“60后”在养生方面仍极为重视，其营养保健品消费在所有项目中占比达到17.65%，但“90后”们已成该项消费的主力人群，数据显示，营养保健品的购买者中，“90后”占比达到25.01%。

各种口服类“保健品”也已经上了“90后”的购物清单。2018年，唯品会平台上销量最大的保健品主要是营养补充剂、减肥类产品；而调理类药品销量中滋养补肾类、痤疮药、妇科调经补益药位居前三。原本是中老年人保健品中的“佼佼者”——具有增强心脏功能的辅酶Q10，也受到了年轻人的青睐，销售额从2016年开始连年增长，一、二线城市的居民成为最愿意接受辅酶Q10的人群。

在保健品品牌的选择上，年轻人更青睐于选购国外的保健品。记者在天猫、京东等多家电商平台搜索发现，综合考量销售额和复购率，海外保健品牌明显要高过国内保健品品牌，其产品数量也明显多于国内的品牌，而且在功能定位方面也要更加精细。

“90后”面临“养生焦虑”

当“90后已经开始秃头了”这种说法变得普遍之时，年轻人其实已经开始大面积遭遇亚健康和衰老等问题。

“我的桌面上常备着护眼、护肝的保健品，你知道吗，有时候连续加班后真的有心脏缺血，喘不过气的感觉。”一位在初创互联网公司担任设计的“90后”女生告诉记者，25岁仿佛就是一个坎，工作几年已经明显能感觉身体消耗，闺蜜圈里的话题除了母婴就是保健品，“现在买保健品，我都是一份买给父母，一份买给自己。”

“90后”的“养生焦虑”一方面来自于90后步入职场，一方面作为独生子女，危机感也比其他群体要更强。从人口普查的数据来看，目前我国的“90后”总人数为1.88亿人，占总人口的14.1%。在2017年，1999年的最后一批“90后”已经成年，并且大多数步入了职场，随着“90后”越来越多地担负起工作、生活的重担，他们承受的压力也会更大，而且他们多数为独生子女，由此产生的“抗衰老”消费需求也就更多。

丁香园发布的《2019国民健康洞察报告》中有一个有意思的现象：在各个年龄层的人群中，“90后”对自己的健康评分竟是最低。年轻人，成了最为身体健康焦虑的一群人。

业内人士表示，保健品消费群体的年轻化已经成为一个趋势，在美国、日本等保健品成熟市场，营养品产品的细分化做得比较好，针对老年人和年轻人等不同人群会有一个区分，这也将是中国保健品行业的发展趋势。

（记者 赵兵辉 彭颖）